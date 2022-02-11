聖功女中匡列145人！家長爆「不知小孩送到哪」：1通電話就帶走了

▲聖功女中的女高中生確診，匡列145位相關接觸者。（圖／記者林悅翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南市11日傳出就讀聖功女中的女高中生確診（案19528），且8日、9日該女還前往冬季營隊擔任隊輔，目前匡列145位相關接觸者。台聯黨南市黨部前主委陳昌輝接獲家長投訴，表示女兒被匡列後，僅接到學校一通簡訊及衛生局電話，人就被帶走了，甚至連目的地都不清楚，令人相當驚慌。

陳昌輝指出，有家長投訴，10日上午突然接到營隊老師的簡訊通知，表示他就讀高二的女兒被匡列，市府將派人把女兒送往集中檢疫所隔離，但詢問校方、老師後，對方都不清楚詳細情況，隨後又接到衛生局來電，告知女兒在中午就會被接往集中管理所（檢疫所）隔離，令他相當錯愕，經過一番商討，衛生局人員才通融先讓他們整理行李，晚上再派專車接送。

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▲聖功女中學務處公告。（圖／翻攝自臉書）

陳昌輝質疑，衛生局僅用一通電話就要派車把學生載走，過程中都未向家長詳細說明情況，就連集中隔離的所在地也未主動告知，最後是家長自己打電話四處詢問，才知道孩子是送往何處隔離。另外，防疫計程車到學童家門前時，司機也沒戴好口罩，防護衣還是下車後才後穿，然後沒出示任何文件就要把人載走，實在相當誇張。

陳昌輝透露，他今天和這名被匡列女學生聯繫後，才得知前一晚沒有任何對女學生的關懷訊息、電話，今天早餐還延遲1個多小時才送，餓到需要打電話給家長拜託幫忙送泡麵。

對此，陳昌輝也痛批，女學生被集中獨立隔離，還要餓肚子，這10幾個小時都是在驚恐中度過，「台南市政府的防疫措施遇到緊急況狀當然有必要依照實際情況做即時的處理，但絕不是緊急到連被匡列者本人或是其相關家屬都資訊不公開。」

▲確診女高中生9日因為高雄親友確診而陪同爸媽採檢，結果一家3口都確診。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局回應，有關家長反應居家隔離流程、集中檢疫所延遲送餐及防疫計程車司機隔離裝備問題，因集中檢疫所是由中央統一安排及調撥，被匡列居家隔離的學生及陪同居隔的家長入住前須提供個人資料，因此衛生局電話聯繫家長時均會詳細說明緣由，待家長提供個人資料後，衛生局會提供給南區管制中心，也才能安排集中檢疫所。

衛生局強調，檢疫所每日皆會於上午6時40分廣播並將早餐送至隔離者房門口，中餐、晚餐提供前也會廣播；亦有向入住隔離者說明，若所提供的餐點無法吃飽，可以向檢疫所反應，檢疫所會再額外提供餐點會點心。

▲台南衛生局提供集中檢疫所餐點照片。

衛生局表示，防疫計程車的擋風玻璃上均會放置「防疫車隊不搭載一般乘客」的告示，並要求駕駛確實穿戴防護設備（如面罩、口罩、防護衣等），「本市將持續要求防疫駕駛出車前落實標準流程辦理；關懷電話亦於今日開始陸續撥打。台南市衛生局再次感謝市民朋友體諒疫調及居家隔離過程中造成的等待及不便。」

據了解，確診案19528是10多歲高三女學生，於2月7日至9日，每日上午由家長接送至台南市1家高中參加為期3日的冬令營，7日至9日每日傍晚則自大橋火車站搭乘台鐵區間車前往岡山；該案2月3日開始出現喉嚨痛症狀、未就醫；2月9日接觸高雄市確診個案，故安排採檢，於2月10日確診。案19528台南市共匡列145位相關接觸者，包含134位居家隔離者及自我健康監測者11人。

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