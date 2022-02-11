四叉貓「三連殺」民眾黨參選人！又1人被起底：就說黨內鬥很兇

▲網紅「四叉貓」。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「四叉貓」日前收到台灣民眾黨的新年大禮包，遭民眾黨粉絲圍攻，氣得他爆料台灣民眾黨議員提名參選議員名單中，林致兵、陳品杰兩人有酒駕前科，導致林、陳兩人10日退選、退黨，加上民眾黨秘書長謝立功，讓他自豪地說「單人戰績三連殺確認」。沒想到，四叉貓11日再次發文表示，民眾黨桃園區議員參選人黃成峻也被起底，但不是他爆料，而是民眾黨內的鬥爭，「我就說民眾黨內鬥很兇吧！」

網紅「四叉貓」上月底收到民眾黨新春祝福大禮包，讓許多民眾黨的支持著不滿，紛紛發文、留言攻擊四叉貓。對此，四叉貓也發文回擊表示，「也不想想現在有幾個人願意幫民眾黨的周邊小物發篇開箱文，上次民眾黨月曆也是我在PTT首發，把公關品寄給我CP值超高好嘛！你們這些低階黨員乖乖繳個500元別那麼多廢話」，並爆出民眾黨新北市議員參選人林致兵、桃園市議員參選人陳品杰都曾有酒駕紀錄，最終導致林、陳兩人分別退選及退黨。對此，四叉貓也調侃，「四叉貓單人戰績：三連殺確認！」

▲民眾黨議員提名人陳品杰、林致兵。（合併圖／翻攝自臉書）







▲四叉貓自稱「三連殺」。（圖／翻攝劉宇臉書）



沒想到，台灣民眾黨桃園市黨部11日發文表示，有關桃園區陳品杰的問題，他本人也承認錯誤，誠實面對，並且退黨，這也是他對黨及身為參選人負責任的表現；另外，桃園區黃成峻父親黃哲鍾前議員助理費問題在各群組發酵，市黨部在此必須聲明，「黃前議員觸法，但後續也將所有公款退回，所以已獲得緩起訴。民眾黨是新興政黨，希望給予更多想發揮理想的年輕人機會，也希望藉由年輕人的力量來改變政治環境以及社會環境，不樂見有心人士藉由各參選人的原生家庭問題來攻擊民眾黨！我們最終還是相信這個社會的良善也信任市民朋友的判斷力！」

「我就說民眾黨內鬥很兇吧！」四叉貓11日再次發文表示，黃成峻的事並非他爆料導致，而是在民眾黨的群組中被起底。他說，黃成峻父母之前貪汙被褫奪公權，所以這次才派兒子出馬參選，「我是覺得爸媽犯法跟兒子不用扯在一起啦，但是將來柯粉就不能酸陳其邁的爸爸惹，很不方便」，並幫民眾黨勘誤，不是緩起訴，是起訴後判緩刑，「褫奪公權2年，緩刑3年」。

台灣民眾黨在桃園市提名兩位候選人， 一位是陳品杰（酒駕／了不起負責）已經在昨天退黨， 另一位黃成峻則是在柯粉群組中被起底， （我就說民眾黨內鬥很兇吧！） 因為父母之前貪汙被褫奪公權，所以這次才派兒子出馬參選， 我是覺得爸... 由劉宇發佈於 2022年2月10日 星期四

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