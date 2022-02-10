堺橋部落聚會所興建工程動土　台東縣長:化族人期待為推行動力

▲台東堺橋部落聚會所興建工程10日動土。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動一部落一聚會所，10日在長濱鄉最南端「堺橋部落聚會所」舉行興建工程動土儀式，台東縣長饒慶鈴表示，目前全縣共143座部落聚會所，包括堺橋部落聚會所尚有15座陸續動工興建，預計將於明年底前完成，屆時全縣部落聚會所涵蓋率將超過9成，數量為全國最多，希望給族人擁有更好、更完善的活動空間。



饒慶鈴提到，長濱鄉最南端堺橋部落沿途擁有無敵海景、天然的地質與生態資源，為保有當地傳統文化及為族人營造更完善的祭儀和活動空間，縣府積極爭取經費建造堺橋部落聚會所，並協助公所進行規劃及解決用地等問題，工程經費總計1205萬元。

另外，除了堺橋部落聚會所，長濱鄉另還有樟原、南溪2個聚會所用地已確定，目前辦理撥用中，加上已使用的7個聚會所，未來長濱鄉將會有10個聚會所，縣府也會持續爭取。

原民處表示，此聚會所主體為長27公尺、寬21公尺的鋼結構建物，包含公共廁所及儲藏室各1座，採用多功能方式設計，除可提供部落族人生活休憩、傳統祭儀場地及日常或特殊慶典活動使用，也是耆老傳授智慧的學習教室。

饒慶鈴強調，部落聚會所對於原民文化傳承具有重要意義，透過聚會所興建必能延續傳統生活教育及文化，更能凝聚部落團結，縣府與鄉公所會將部落族人的期待化為推動的力量，加速進行「一部落一聚會所」的目標，盼與部落族人們齊心發揚原住民族文化，讓部落祭儀代代傳承，也持續推動照護長者的文健站，讓部落長者有學習又有娛樂空間，生活更多元豐富。