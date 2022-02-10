會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

▲台東縣會議減廢行動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府推動「會議活動減廢指引」，並由環保局做為示範機關，以身作則，於舉行會議、活動及訓練時，依照減廢指引提供可重複清洗使用的餐盒等方式，減少一次性廢棄物產生，期望逐步推廣至台東縣府各單位及全縣各級機關，同時鼓勵民眾自備環保餐具及飲料杯，讓台東成為減廢慢生活的指標城市！

台東縣政府表示，自前年起推廣減廢慢生活理念，結合縣內「台東縣減廢慢生活-環境教育嘉年華」、「2021阿妹跨年演唱會」、「CHALLENGE Taiwan 鐵人三項國際賽」、「台東慢食節」等大型活動，逐步落實垃圾減量，而今年與環保局一同推動「會議活動減廢指引」，由縣府機關從自身做起，帶領台東成為資源循環再利用，減廢慢生活的指標城市。

環保局指出，為響應行政院環境保護署公布「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，台東縣也自行訂定「台東縣大型活動減廢指引」，經這2年度各大型活動辦理成果驗證，在民眾踴躍支持下，環保餐具租借站影響人次已突破一萬人次，減廢理念深獲民眾肯定。

環保局也說，今年度更由環保局做為示範機關，規劃並推動「會議活動減廢指引」，希望以身作則起帶頭作用，呼籲公部門在召開會議或舉辦活動時，改採可重複清洗使用的餐盒、餐具或以餐券供應會議便當，自備環保杯代替瓶裝水、包裝飲料等方式，減少紙類、塑膠類便當盒、飲料杯、竹筷及湯匙等一次性垃圾的產生，一同與民眾保護台東這塊淨土。