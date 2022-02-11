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屢獲佳績！　關山人工濕地再獲濕地保育補助成效評鑑優等

▲台東關山人工濕地連續2年榮獲內政部濕地保育補助執行成效評鑑優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山人工濕地連續2年榮獲內政部濕地保育補助執行成效評鑑優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

內政部營建署於日前舉辦「濕地表揚大會」，台東縣關山人工濕地以環境維護、環境教育、生態復育及濕地水質淨化等多項工作屢獲佳績，連續2年榮獲「濕地保育補助評鑑」優等獎，台東縣政府邀請民眾走訪關山人工濕地，感受濕地生態與自然環境的生命力，享受臺東慢生活。

台東縣長饒慶鈴表示，關山人工濕地為台東縣內第一座處理污水(生活、農業灌溉及畜牧廢水)的人工濕地，除污水淨化功能外，也可提供做為優質環境教育學習場所，歷年辦理成果大獲中央肯定，已連續2年獲得內政部營建署濕地評鑑優等獎。

今年度關山人工濕地結合關山鎮環鎮自行車道與鄰近親水公園，吸引民眾及遊客參訪停留，成為社區民眾休憩及環境教育的場所，提升在地餐飲、住宿觀光人潮與經濟效益。

▲台東關山人工濕地連續2年榮獲內政部濕地保育補助執行成效評鑑優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山人工濕地連續2年榮獲內政部濕地保育補助執行成效評鑑優等獎。（圖／記者楊漢聲翻攝）

另外，縣府也協助關山鎮公所突破用地限制，爭取花東基金2千萬元經費舉行「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」，更新親水公園與自行車道老舊設施，希望風華再現，成為關山重要的觀光資產，民眾可安排在地旅遊。

環保局指出，關山人工濕地設計每日可處理5,000噸農業灌溉迴歸水及畜牧廢水、生活污水，可有效淨化污水中的污染物，同時減少鄰近卑南溪的河川污染負荷。關山人工濕地除污水淨化效能外，近年來大力推廣環境教育課程，同時也結合關山親水公園舉行超過20場次生態探索定向運動，讓民眾藉由定向闖關過程更了解關山人工濕地，認識濕地內常見鳥類及生物。

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