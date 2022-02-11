遇警方臨檢迴轉躲避查緝　酒駕男落警方口袋戰術遭送辦

▲桃園市呂姓男子10日晚間與友人小聚飲酒後開車返家，遇上桃園交大臨檢臨時迴轉企圖規避。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局交通大隊10日晚間在桃園區成功路進行酒測路檢，其中呂姓男子與友人喝了幾杯酒擔心被查出酒駕，立即迴轉躲避檢測，員警不動聲色通報待命線上警網支援，以口袋戰術將誤入死巷的呂男圍堵到案，呂男辯稱只喝2小杯保力達，還嘗試以尿尿、喝水等方式企圖沖淡體內酒精，經警方酒測後酒測值仍為每公升0.25毫克已超過標準值，警方偵訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園交大10日晚間在桃園區成功路進行酒測臨檢勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局交大指出，呂姓男子10晚間9時許開車行經桃園區成功路三段，見警方在前方設置酒駕勤務攔檢點，立即迴轉企圖規避檢測，警方察覺後通知支援警力以口袋戰術布陣，支援警力以機車尾隨攔查，呂姓男子開車東繞西轉逃逸至附近死巷內，隨即停靠路邊欲躲避查緝，支援警力迅速趕至發現呂男全身酒氣。

▲桃園市呂姓男子10日晚間酒後迴轉備轉企圖規避警方臨檢，仍遭員警圍堵進行酒測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警詢問到底喝多少？呂男則辯稱「只喝2杯保力達」，見無法逃脫，嘗試以尿尿、喝水等方式降低體內酒精成分，其他支援警力抵達後實施酒測，酒測值達每公升0.25毫克已超標，員警以公共危險罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園交大表示，「道路交通管理處罰條例」修正重點為酒駕再犯者，公路主管機關得公布再犯者姓名、照片與違法等事實，累犯年限也從5年延長至10年，另針對同行乘客，則是加重連坐罰款，最高可處1萬5,000元。自實施後至2月10日計取締酒後駕車177件，與公布前（1月14至27日取締309件）已減少132件，較去年同期減少264件，已收到明顯嚇阻效用。

桃園交大隊呼籲，民眾參加宴會飲酒可搭乘計程車或指定駕駛、代客駕車等方式安全回家，切勿酒後開車，與他人共車時，請確認駕駛有無飲酒，善盡乘車人督促責任，以維護行車安全。

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