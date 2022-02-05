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他嫌21風味館很普　老饕打臉「1神物」必點：連鎖裡最好吃的

▲▼重傳LOGO。21世紀風味館,21風味館。（圖／資料照）

▲21風味館。（圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

說到速食店大家第一個想到麥當勞、肯德基，其實早年還有一家曾紅極一時的連鎖店「21風味館」。一名網友表示，他實際吃過21風味館覺得有點失望，價位還比麥當勞稍貴一點，究竟是靠哪一優勢能在台灣生存這麼多年？內行人點出，21風味館有一項神物「大勝（麥當勞）叔叔跟（肯德基）爺爺。」

原PO在PTT表示，印象中他小時候21風味館很有名，同學還說很好吃，但當時爸媽都不願意帶他去吃，直到自己長大吃了一次才了解，「以連鎖速食來說真der（的）又貴又普」，原本不是很看好它，結果近期在外送平台上看到21風味館，「這麼多年麥當勞肯德基都遍佈全台了，他還是只有那少少幾間店，21風味館該何去何從？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友大推烤雞跟炸雞。（圖／翻攝自PTT）

網友一面倒點出，21風味館的炸雞跟烤雞都是神作，大勝很多連鎖速食店，「炸雞屌打拿坡里」、「炸雞應該是現在連鎖最好吃的」、「炸雞已經快幹掉肯德基了，烤雞也不錯」、「炸雞很多汁」、「炸雞好、烤雞好、蜂蜜綠好，怎麼輸？」

網友也提到，21風味館背後有統一集團撐腰，確實不用太擔心，「統一集團烤雞店，不用擔心未來吧」、「專攻百貨公司的應該很難倒」、「21背後還有個超級富爸爸」、「統一集團的還需要你擔心？」

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

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