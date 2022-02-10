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社會 社會焦點 保障人權

假嫖客秀手機翻譯：I want your money　開山刀洗劫泰籍應召女

▲▼性交易,紅燈區（圖／取自Pixabay）

▲（示意圖／取自Pixabay）

記者蔡怡萍／彰化報導

彰化一名李姓男子與應召集團聯繫聲稱要進行性交易，安排了一名泰國籍應召女子至某大樓，待女子進入房內李男隨即亮出開山刀並用手機翻譯「I want your money」，李男將女子身上6200元洗劫一空，立即與接應友人逃逸，彰化地院依傷害罪及加重強盜罪重判李男8年4個月。

李姓男子在2019年3月8日用Line聯繫應召集團成員，表示要到某大樓進行性交易，集團媒介了一名泰國籍女子前往指定房間，女子進房後李男直接亮出預藏的開山刀，並以手機軟體翻譯英文「I want your money」，指示女子將身上財物交出來。泰籍應召女當場被嚇到狂哭，拿出手機想要求救，李男見狀上前揮舞開山刀，並再翻譯「Don't touch your phone. You see.」威脅女子，得手女子身上現金6200元後馬上與接應的友人逃離。

隔天李男與友人聯繫同個應召集團表示要性交易，集團得知昨天的事情找來多名成員前往指定地點談判，與李男爆發扭打衝突，李與友人持開山刀與球棒打傷對方。

彰化地方法院審理後認為李男假裝是嫖客，預謀洗劫應召女子財物，看準應召女子從事特殊行業，都收取現金，且被搶後也不敢報警聲張，該名被搶泰籍應召女也是逾期非法滯留從事違法性交易，心態上更不敢報警協助，並以報紙夾藏開山刀威脅隻身前往密閉房間的女子，以加重強盜罪、傷害罪判李男有期徒刑8年4個月。

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