假嫖客秀手機翻譯：I want your money　開山刀洗劫泰籍應召女

記者蔡怡萍/彰化報導

彰化一名李姓男子與應召集團聯繫聲稱要進行性交易,安排了一名泰國籍應召女子至某大樓,待女子進入房內李男隨即亮出開山刀並用手機翻譯「I want your money」,李男將女子身上6200元洗劫一空,立即與接應友人逃逸,彰化地院依傷害罪及加重強盜罪重判李男8年4個月。

李姓男子在2019年3月8日用Line聯繫應召集團成員,表示要到某大樓進行性交易,集團媒介了一名泰國籍女子前往指定房間,女子進房後李男直接亮出預藏的開山刀,並以手機軟體翻譯英文「I want your money」,指示女子將身上財物交出來。泰籍應召女當場被嚇到狂哭,拿出手機想要求救,李男見狀上前揮舞開山刀,並再翻譯「Don't touch your phone. You see.」威脅女子,得手女子身上現金6200元後馬上與接應的友人逃離。

隔天李男與友人聯繫同個應召集團表示要性交易,集團得知昨天的事情找來多名成員前往指定地點談判,與李男爆發扭打衝突,李與友人持開山刀與球棒打傷對方。

彰化地方法院審理後認為李男假裝是嫖客,預謀洗劫應召女子財物,看準應召女子從事特殊行業,都收取現金,且被搶後也不敢報警聲張,該名被搶泰籍應召女也是逾期非法滯留從事違法性交易,心態上更不敢報警協助,並以報紙夾藏開山刀威脅隻身前往密閉房間的女子,以加重強盜罪、傷害罪判李男有期徒刑8年4個月。