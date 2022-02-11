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暴增61境外移入！落地確診32人　美國11例最多

記者楊晏琳／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（11）日國內新增61例境外移入，其中32例為落地採檢確診，其餘29位為居家檢疫採檢驗出，以美國11例最多。

國內本土疫情持續！今日國內新增18例本土病例，高雄情侶檔相關個案增加12例最多，當中還包含在台南唸書的女高中生；跨縣市家族群再增2人確診，汐止不明感染源手搖飲店員增1人，板橋群聚打工妹的男友陰轉陽。確診個案無人死亡。

▲▼指揮中心公布2/11確診個案。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心公布2/11確診個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今日公布國內新增79例COVID-19確定病例，分別為18例本土個案及61例境外移入(32例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、30例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(11例)、菲律賓(5例)、新加坡(4例)、印度(3例)、英國(2例)、澳大利亞、加拿大、韓國、孟加拉、墨西哥、法國、越南、德國、阿拉伯聯合大公國、緬甸及巴西(各1例)移入；另25例調查中。入境日介於今(2022)年1月13日至2月10日。

另今年1月30日公布之案18842、2月3日公布之案19067及2月4日公布之案19100境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,918,661例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,898,487例排除)，其中19,455例確診，分別為4,105例境外移入，15,296例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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