英國會訪問團2月底來台　外交部：對台英關係意義匪淺

▲英國國會。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

英國國會外交委員會預定2月下旬訪問台灣，訪團預計19日出發，訪問期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫及其他政府部會高階官員。外交部說明，這對台英關係意義匪淺，將以外交泡泡模式接待訪團。

外交部今天說明，這是我國自2020年因為疫情實施邊境管制措施兩年以來，首度有英國國會議員組團來台灣訪問，同時也是英國國會外交委員會正式組團訪問台灣，對台英關係意義匪淺。

外交部對此除表達誠摯歡迎之意，並將嚴守中央疫情指揮中心現行防疫規範，以外交泡泡模式接待該團。關於英國國會議員訪問台灣的各項規畫細節，迄今仍透過我國駐英國代表處與訪團持續溝通協調當中，外交部將會在適當時機對外詳細說明。

此外，英國國會下議院10日以「英國—台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan Friendship and Cooperation）進行政策辯論，以無異議方式通過動議，指出「（下議院）注意到英國與台灣關係的重要性，要求（英國）政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，也要求（英國）政府支持台灣獲得國際社會的承認」。外交部對於英國下議院相關參與議員的鼎力支持及誠摯友誼，表達由衷感謝及敬意。