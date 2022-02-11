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時隔16年！英國會外委會「預訂2月底訪台」：堅定保衛台民主價值

▲▼英國國會大廈，西敏寺（palace of westminster）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲英國國會外交委員會預訂2月率團訪問台灣。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

英國國會外交委員會今天告訴中央社，預定2月下旬訪問台灣。主席圖根哈特說，訪台行意在傳達英國將堅定保衛台灣展現的民主價值。

訪團預計19日出發，訪問期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫及其他政府部會高階官員。

根據公開資料，英國國會外委會上一次訪台是在2006年前總統陳水扁在任期間。本屆外委會有11名成員，預計訪台的有9人，包括主席圖根哈特（Tom Tugendhat）。

圖根哈特向中央社表示，他十分期待訪問台灣；台灣展現的民主價值面臨來自北京較以往更強大的壓力，外委會訪台意在傳達英國將堅定保衛台灣的民主價值。

圖根哈特指出，英國國會議員早該訪問台灣，這不僅是為了表達英國與台灣同在，也是為了向台灣取經。台灣處於中共影響力作戰的第一線，而英國也是中共相關活動的受害者。

他說：「我們必須了解如何深化合作，以有效應對侵蝕自由民主的各種威脅。」

若順利成行，這將是絕大多數外委會成員首度訪問台灣，圖根哈特是其一。他也是中國去年3月宣布制裁的5名英國國會議員之一。

至少3名國會議員去年曾向中央社記者透露，外委會醞釀訪問台灣已久，今年2月可望成行，但仍須考量疫情等因素。近期英國各界對台灣的興趣大增，訪台行為外委會主動規劃。

駐英國代表處表示，一向歡迎英國國會議員訪台，以增進對台灣政經情勢發展的瞭解及台英交流，駐處也與國會友人維持良好交流。

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