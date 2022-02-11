搶救失敗！澳洲宣布無尾熊「列入瀕危物種」　20年來數量砍半

▲澳洲將無尾熊列為瀕危物種。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

無尾熊在2012年就被列為易危物種（Vulnerable species，又稱脆弱物種），但歷屆澳洲政府都未能扭轉處境，加上近年來棲息地縮小，無尾熊數量比20年前少了一半。澳洲環境部長萊伊（Sussan Ley）宣布，提升昆士蘭州、新南威爾斯州與首都特區的無尾熊保護級別，列為瀕危物種（Endangered species）。

▲因為棲地和食物來源被破壞，無尾熊被餓死。（圖／路透）

根據《德國之聲》報導，澳洲獨立諮詢機構「受威脅物種科學委員會」數據顯示，無尾熊從2001年的18.5萬隻減少至2021年的9.2萬隻，數量剩一半。澳洲無尾熊基金會去年9月報告指出，光是近3年內澳洲無尾熊數量就下降了30％，其中以新南威爾士州下降41％最為嚴重，而且沒有任何地區呈現增加趨勢。

▲澳洲一隻無尾熊趴在大馬路上舔雨水。（圖／路透）

澳洲無尾熊基金會認為，2019年與2020年的毀滅性森林大火可能是導致無尾熊數量急速下降的嚴重原因，加上乾旱、熱浪與無尾熊傳染疾病，但大量棲息地減少也應歸咎於農業、住宅開發和採礦等人為開墾，尤其是在新南威爾斯和昆士蘭2個州。新南威爾斯州議會2020年一項調查稱，除非政府採取緊急行動保護棲息地，否則到了2050年，無尾熊將在新南威爾斯完全消失。

▲在大火中受傷的無尾熊乖巧地讓醫護人員抱在懷裡。（圖／路透）

萊伊同日宣布，政府計畫採取一項7400萬澳幣的無尾熊復育計畫。此前，澳洲政府上月才剛宣布投入5000萬澳幣幫助無尾熊的生存，環保組織雖樂見其成，但也警告，若不能從根本上解決問題，這筆資金形同杯水車薪。世界自然基金會澳洲分部表示，列為瀕危物種是苦樂參半的結果，但卻是扭轉無尾熊驟減的關鍵一步。

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