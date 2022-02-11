家中牆壁滲血？　屋主拆牆驚見「101公斤陳年蜂巢」

實習記者廖翊慈／綜合報導

澳洲一對夫婦近日在家中的牆壁縫隙中，發現看起來像血的深色不明液體，兩人合力將牆壁撬開後，結果竟看到101公斤的蜂巢，妻子戈麥絲（Diana Gomes）驚訝表示，「買房子4年多，從未發現過」。

根據ABC News報導，居住在澳洲珀斯（Perth）的戈麥絲表示，近日她與丈夫兩人將家中的沙發搬開，丈夫發現牆邊踢腳板（skirting board）流出不明的深色液體，令她相當驚訝，「這個液體從踢腳板頂部一直從牆上漏出，還流到木地板上積成好幾灘，看起來真的很詭異，長的很像血，我真是嚇了一大跳」。

戈麥絲伸手去觸摸這些液體，甚至嚐了一口，「它摸起來又黏又稠，很厚一層，感覺不像血，我覺得最接近的的東西應該是蜂蜜，但我們家中並沒有蜂蜜，家裡附近也沒有養蜂場」，困惑的兩人決定一探究竟，拿出工具將牆壁撬開，結果壁爐內藏著101公斤的陳年蜂巢，讓夫妻倆又驚又喜，「應該是連續6日的熱浪將蜂蜜逼出牆的」。

▲舊壁爐內的蜂巢與蜂蜜重達101公斤。（圖／翻攝自ABC NEWS 官網）

報導中說明，蜂蜜可以在適當的條件下存活幾個世紀，甚至曾在考古古埃及遺址時發現過，會因濕度而導致發酵，戈麥絲表示，「我們買了這棟房子時煙囪就被封閉了，從未想過裡面會有這麼大的蜂巢，我們花費了很大的工夫才清理乾淨，還好只是蜂蜜，不是一大群蜜蜂」。