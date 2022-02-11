孕婦對兒子過敏　滿肚冒紅斑起水泡！「抱著兒子就讓我很痛苦」

▲菲歐娜被診斷對兒子過敏。（圖／翻攝自每日郵報）



記者崔子柔／綜合報導

英國南部貝辛斯托克鎮（Basingstoke）一名32歲的母親菲歐娜（Fiona Hooker）近日分享，她在懷孕期間竟然對自己的兒子過敏，肚子7個月大時開始冒出紅斑、感到刺痛，甚至在生產時變成大面積水泡，讓她和丈夫決定不再生小孩。

根據《每日郵報》報導，菲歐娜表示，這是她懷上的第二胎，在31週時注意到肚子上開始冒出小紅斑，有蕁麻刺痛感，當時看醫師擦了藥膏，但情況並未得到改善，連四肢都開始出現紅斑、發癢。

▲菲歐娜懷孕7個月時開始冒紅斑。（圖／翻攝自每日郵報）



菲歐娜換到第3位醫師時才被診斷為「妊娠類天皰瘡」，但當時已經塗抹效果最強的類固醇藥膏，也沒辦法讓症狀舒緩，到35週時實在無法忍受，她才掛急診靠口服類固醇緩解。

菲歐娜指出，情況在分娩前2天爆發，生產前24小時內大面積的紅斑變成水泡，雖然順利產下兒子，但刺痛的皮膚讓她無比難受，「抱著兒子就讓我很痛苦」。

▲菲歐娜順利產下兒子。（圖／翻攝自每日郵報）



醫師認為，菲歐娜在懷第一胎女兒時沒有出現病狀，可能是這胎兒子DNA中的某個基因引發的，讓她的免疫系統攻擊自己的皮膚。經過這次經驗，菲歐娜和老公已協議不再生小孩。