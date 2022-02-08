表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　姨護航：不會做人！他氣炸給難看

▲寶可夢卡是許多人夢寐以求的寶物。（圖／翻攝自Goldin Auctions官網）

記者周亭瑋／綜合報導

「大過年家裡遭小偷真的很X。」一名網友氣憤表示，年節一堆親戚到家裡拜年，結果表弟竟拿走好幾張他收藏的寶可夢卡，其中兩張甚至價值破萬，氣得他在家族群組開罵，好在大部分長輩都很明理，唯獨阿姨怪他小題大作，還反過來教訓道「這麼不會做人，出去會吃虧吧！」

網友在論壇zuvio提到，過年一堆親戚來訪，為了讓長輩能安心打麻將，他被迫當一日保母，帶著弟弟妹妹們，「好心分享我收藏的寶可夢卡片，竟然還被偷，而且他們很識貨，偷的那幾張都是我辛苦打工花重金買的，好幾張破千，甚至有兩張破萬，包括初版噴火龍，還有我最愛的伊布整個系列卡。」

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當天，他是等親戚們離開後，才發現珍貴的集卡簿被扔在角落，而裡面的卡片也少了一堆，「我整個氣炸，直接在家族群組問，是誰拿的自己私訊我承認，不要逼我報警！然後私訊幾個有看過集卡簿小孩的爸媽。」

▲網友氣炸發文。（圖／翻攝自zuvio）

原po接著怒道，「我爸看到還來跟我說，不要這樣大過年的很難看，我快氣死...難看的是他們吧，還好長輩大部分都還是明理的，卡片大部分都有找回來，只有一個阿姨怪我小題大作，說弟弟只是想帶去學校給同學看，不是偷，講話怎麼這麼難聽，不會做人出去會吃虧吧？」

這番話讓他理智線全斷，立刻回擊「沒問過拿走就是偷，弟弟不改以後不會吃虧，但會坐牢。」而網友們也紛紛回應，「就跟迪卡那個5萬玩偶的一樣啊，拍照存證起來，限時不歸還就提告啊，大叔覺得你父母沒挺也是件很鳥的事」、「伊布爭奪戰的伊布異圖真的很貴，小孩也是滿會挑的，是我也會生氣，畢竟是努力收藏的東西」、「還記得小時候這樣會被痛扁，現在的教育真的太有愛了，母湯」。