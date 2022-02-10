會勘三山國王廟古蹟修復工程　陳亭妃、陳怡珍要求務必保留古蹟原貌

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍，邀集文化資產局、國有財產署及台南市文化資產管理處共同前往現場會勘，針對廟內灰壁修復之傳統工法進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市國定古蹟三山國王廟，因長期環境潮濕、室內通風循環不佳，造成灰壁牆面風化剝落嚴重，經由立委陳亭妃大力爭取，成為第一件由國有財產署編列預算，委由台南市政府代辦的國定古蹟修復工程。

立委陳亭妃與市議員陳怡珍9日邀集文化部文化資產局、國有財產署及台南市文化資產管理處共同前往現場會勘，針對廟內灰壁修復之傳統工法進行討論，調整灰壁材料之稻穀殼配比，並依照程序進行逐層試做，經審查核定之後才於現場施工，不致影響灰壁強度，盼能把關施工品質。陳亭妃同時要求，未來市府將於工期各階段安排管理委員會代表一起至工區瞭解施工狀況，以求管理委員會放心，而且務必保留古蹟的原貌。

陳亭妃指出，三山國王廟具有3百年文化歷史，是目前國內保存最完整的潮汕會館和潮洲風格廟宇，主要特色就是其黑瓦、灰泥白牆，屋脊沒有高翹的燕尾，現為內政部列管的國定古蹟。但因年久失修，日前向中央爭取提撥經費整修，成為第一件由國有財產署編列預算，委由台南市政府代辦的國定古蹟修復工程，並於2020年8月17日開工，工期歷時3年，預計在2023年下半年度完工，其變更設計後之總經費為4900萬8950元。近日，廟方管理委員會針對修復灰壁材料內參雜稻穀殼一事提出疑義，擔心影響灰壁強度，恐造成古蹟修復效果大打折扣。因此立即召集相關單位前往現場會勘。

文化資產管理處則表示，國定古蹟三山國王廟過去因環境潮濕，造成主要特色的灰壁牆面斑駁不堪，因此本次修復設計階段，以改善潮濕及通風循環效果為一大重點。修復前三山國王廟的灰壁材即含稻穀殼，而且稻穀殼也是過去傳統工法裡頭常見的材料，本次三山國王廟修復所採用的材料配比，也有特別參考三山國王廟過去的修復經驗，予以調整。也依照程序進行逐層試做，經審查核定之後才於現場施工。修復過程中，中央主管機關文化部文化資產局、國有財產署及台南市文化資產管理處均有進行工程督導，層層把關施工品質，為了能夠讓管理委員會安心，未來文資處將在各階段安排管理委員會代表一起到工區瞭解施工狀況，讓委員會放心。