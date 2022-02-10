奇美博物館獨家線上課程　數位教學讓人人都能體驗名畫修復

▲奇美博物館因應數位趨勢，首度開發線上學習課程，帶領民眾輕鬆賞析館藏名畫、體驗修復技巧、探索色彩奧秘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台獨一無二的「畫作修復體驗課」上線了！奇美博物館因應數位趨勢，首度開發線上學習課程，帶領民眾輕鬆賞析館藏名畫、體驗修復技巧、探索色彩奧秘，民眾不需有任何美術底子或專業背景，只要有興趣，大小朋友都能報名上課！

奇美博物館耗時逾半年規劃數位線上學習計畫，以館藏名畫與修復體驗為主軸，推出「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程，於2月10日起開放報名。館方表示，博物館的幕後修復工作一直是民眾好奇且想一窺究竟的主題，這次課程以修復結合美學概念，透過豐富有趣、深入淺出的講解，打造坊間找不到的美感體驗課。奇美也首次與知名線上課程平台「hahow」合作，在hahow平台開課，讓喜歡線上課程的民眾擁有不一樣的新選擇。

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會發展線上課程，奇美博物館亦是經過一番思索。館方指出，由於過往實體課程能容納的人數有限，也會因為上課地點在台南，讓距離較遠的民眾難以參與，線上課程不用擔心人數、地域限制與疫情的干擾，參與者可擴及全台灣，甚至是海外華語人士等，所有人皆能彈性安排時間進行學習，不會因疫情起伏而受影響。館方也希望藉此提高美學教育推廣的可及性，擴大博物館的觸及對象，更期盼上完課的民眾可以用全新而敏銳的視角欣賞作品。

這堂名為「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」的線上課程，由奇美博物館資歷逾15年的美感教育老師林雅琦擔任講師，課程全長約180分鐘，內容分為3大章節共12個單元。第一章節帶領民眾探索館藏重要名畫，了解其中的色彩奧秘，並透過有趣的修復案例分享藏品背後不為人知的祕密；第二章節聚焦修復基本功「補色」，除了介紹修復畫作常用的工具外，還會透露調色秘訣，領帶學員練習基本調色技巧。第三章節由學員親身體驗名畫修復，從易至難一步步將畫作缺損的色彩補起來，完成後再用紫外線檢測筆進行畫作檢測，觀察修復的痕跡。

館方表示，這堂課可以培養出敏銳的觀察力、色彩的感知能力，更能提升耐心與細心，同時釋放壓力、療癒身心。此外，課程中培養的觀察力與補色技能還能運用在彩妝、彩繪、掉漆、傢俱褪色等居家日常或修繕，完全將所學融入生活之中。

「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧秘」線上課程2月10日開放報名，募資期間（2月10日12時至3月11日23時59分）推出超級優惠，課程正式上線後，完成報名者可不限時間、不限次數觀看內容，凡前30位報名者加贈課程專屬材料包，另有加碼抽獎活動。詳情請上網：hahow.in/cr/chimeimuseum-01。