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生活中這「10種用品」還在買新的？聰明買二手才能「對得起錢錢」！

▲▼新品,二手,省錢,環保,二手,市集,跳蚤市場。（圖／unsplash）

▲二手舊物與跳蚤市集常會給人許多意想不到的驚喜！（圖／unsplash、Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

生活中無時無刻都在消費，也經常讓人在守住荷包與滿足慾望之間拉扯，有時想要省錢買二手物品，卻又放棄不了做為「第一個使用者」的滿足感，為此，國外網站Bright Side整理出10種適合「以舊代新」的物品，如果你正在找尋能說服自己「二手購入」的理由，不妨看看Bright Side的編輯群怎麼說！

1. 書籍
事實上，所有支持「二手購買」的理由，其中都有為了環境永續的不浪費理念。例如書籍雖然單價不低，但累積起來的紙量也是相當可觀，若是能找到書況符合自己接受度的二手書，它一樣能提供豐沛的知識涵養或是療癒的能量，對於一些藏家來說，二手舊書更承載著耐人尋味的痕跡與歷史，在尋找二手書的過程中，也不失為是一種愛書惜書的文青style。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

2. 3C科技
從每年各式手機的發表會就知道，「日新月異」這句成語已經從誇大的形容詞變成平鋪直述的陳述句了！既然每年都難以跟上科技的腳步，從經濟角度來看，購入二手機除了省錢，不少機型也都能跟著系統每年更新，比起購入新品其實並沒有太大的區別。

3. 自行車
嶄新的自行車可能要花不少錢，尤其是專業自行車。不過購入二手自行車後，只要稍加改造和修理並塗上一層新油漆，二手也能像一輛全新自行車騎得一樣好。如果自行車是為了小孩準備，也等於是一種階段性的用品，以二手購入CP值更高。

4. 服裝
近年「古著」成為一股時尚趨勢，不僅僅是因為對於老品牌的崇尚，而是許多人發現追隨這麼多當代潮流，但回頭看早期的剪裁與布料，整體質感果然還是經典不敗！穿過幾次以後，如果保存得好，一樣也能再幫它們找到下一個買家，讓不褪流行的衣著永遠傳承。

▲▼衣服,舊衣。（圖／Pixabay）

5. 運動器材
維持體力與健康始終是人們不斷在追求的生活方式，如果想在家裡添購運動器材，一台新的跑步機或飛輪往往所費不貲，終極的目標畢竟是能讓自己在家也能固定動起來，那麼，不妨擺脫全新思維，改從二手設備開始挑起吧！

6. 汽車
所有駕駛都知道，汽車一落地就只剩一半的價格，這就是許多人會選擇購買二手車的原因。當然，新車有它的優勢，但若是花點時間尋找信賴的車商、業務員，包括以安全性著稱的賓士、BMW等歐美車，一樣也有CP值不低的二手車款可選。

▲開車。（圖／pixabay）

7. 珠寶
頂級的拍賣會不時會有高級珠寶的蹤影，因為即使是被戴過的珠寶，仍然保留了它獨有的價值與韻味。或許有人會說，自己要買的只是普通項鍊、戒指、手錶等配件，既然覺得只是為了穿搭好看，不在意未來的整體價格性，那麽轉個念找二手舊物入手，一樣也是很可以的！

8. 樂器
樂器不會像科技產品那樣快速「進化」，對於初學者來說，二手的樂器正適合讓自己沒有負擔地盡情彈奏，就算中途想要放棄，也不會覺得太有壓力或是浪費。當然如果練到一定的程度，為了精進訓練，一樣可以賣掉二手，再購入符合自己手感的新品。

9. 玩具
小孩的喜好變化很快，有時他們會喜歡一個玩具整整一年，但往往也會突然喜新厭舊。這就是為何Bright Side建議可以接手或購入二手玩具，讓孩子在短時間內享受擁有它們的快樂。當他們的目光轉向另一個玩具後，就可以把舊玩具送給其他也想與它們作伴、共同創造全新體驗的孩子們。

▲▼玩具,泰迪熊,熊,玩偶。（圖／取自Pixabay）

10. 家具
國外的跳蚤市場和古董店往往擺滿了存在幾十年且仍然堅固耐用的家具，在台灣一樣能找到不少設計簡約的二手家具、擺飾等，為房間增添混搭風格，還能幫裝潢費省一筆！

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