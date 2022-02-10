逛動物園驚見男遊客「追逐孔雀」　還拔走兩根毛！網怒轟超沒水準

記者蔡儀潔／綜合報導

雲南野生動物園近日發生一起荒唐事，一名遊客竟然在草地上追逐孔雀，最後還強行拔走兩根毛，畫面曝光後引發熱議。園方表示，羽毛的缺失會造成孔雀求偶困擾和不可逆的傷害，目前仍未找到當事遊客。

▲白衣男子追逐孔雀。（圖／翻攝自極目視頻）

據《極目視頻》報導，現場畫面顯示，一名身穿白色外套的年輕小伙子，在草地上追逐一隻藍白相間的孔雀；孔雀被抓住後，不停地撲稜著翅膀，但始終無法逃脫，最後被該名男子和同伴一人拔走了一根孔雀毛；周圍的孔雀則被嚇得四處逃離。

影片拍攝者表示很難過，稱當時也想制止該男子的行為，但又害怕對方會做出更過激的行為。另外還有人分享經歷，稱「聽到（動物）慘叫聲，真的讓人難受，動物更是可憐，好多毛都被拔禿了！」。

▲孔雀被拔走兩根毛。（圖／翻攝自極目視頻）

對此，動物園工作人員指出，孔雀求偶時會展開尾翼，羽毛的缺失會造成求偶困擾和不可逆的傷害，目前已著手加強了對園區的管理，尚未找到當事遊客。

園方表示，不文明的遊園行為將造成野生動物本身不可逆的傷害，呼籲廣大遊客朋友在遊園途中，始終與野生動物保持安全距離，負責任地觀賞野生動物。

遊客拔孔雀毛的影片在網路引起熱議，大陸網友紛紛斥責該行為，「這他媽是人嗎？怎麼不拔自己的毛給孩子玩啊」、「給他剃光頭！」、「這得有多沙幣，才能幹出這事」、「這素質得多差啊」。