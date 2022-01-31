挑戰一日動物園廚師！柯文哲「刀法」嚇壞陳佩琪　拋麵包蟲被蜂虎無視

▲台北市長柯文哲、妻子陳佩琪一同到台北市立動物園，幫「虎」加年菜。（圖／台北市政府提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

虎年到！台北市長柯文哲、妻子陳佩琪在年前幫「虎」加年菜，一起到台北市立動物園替「石虎」做玩具，還有幫忙餵食「蜂虎」，讓市民能夠一探，原來動物園裡除了老虎之外，還有這麼多的「虎字輩」。台北市政府預告，詳細影片將於1月31日除夕夜晚上8時在柯文哲的臉書公布。

保育類動物石虎超萌模樣，早就是台北市立動物園裡人見人愛的明星，柯文哲、陳佩琪挑戰做「貓元寶」點心，首先用樹葉包住一塊菜葉，裡面放上石虎最愛的豬肉片，然後綁成可愛的圓寶造型，再把貓元寶綁上樹幹做成貓抓板，讓石虎們吃年夜飯時，一邊吃一邊玩，爽過本命年。

有趣的是，柯文哲一度發現陳佩琪包的貓元寶肉片跑出來，但陳佩琪體貼地說，「這是希望味道明顯一點，石虎才會快點發現。」

動物園裡還有一種外界較不熟悉的虎「蜂虎」，蜂虎不是虎科動物，而是一種鳥類，擁有翠綠色羽毛、藍色尾羽，從空中飛下捕食樹叢間的昆蟲，攻勢凌厲不輸老虎，也有「空中猛虎」的封號。

餵食蜂虎時，柯文哲跟陳佩琪得像天女散花一樣空拋麵包蟲、大麥蟲、蟋蟀，蜂虎則會精準捕捉，不讓一丁點美食從眼前跑掉；然而當柯文哲首次嘗試拋丟麵包蟲時，蜂虎卻完全沒看到，相當逗趣。台北市立動物園表示，這樣的餵食方式，比較符合蜂虎原始習性。

不過，照顧石虎、蜂虎，只是柯文哲跟陳佩琪的KPI挑戰其中2關而已，他們還得幫貓熊洗竹葉、幫水獺洗黃金蜆、替魟魚要吃的魚去鱗切塊、最後則是幫棉頭絹猴量體重，實在超級忙。

對於常常下廚的陳佩琪來說，洗菜、去魚鱗根本是小事，當過外科醫生的柯文哲拿起切魚刀也是有模有樣，只不過刀法讓眾人驚呆，最後還是靠「太座」出手救援。看到魟魚要吃的魚超級大一條，讓柯文哲忍不住抱怨，自己都沒吃這麼好的魚，下一秒馬上被陳佩琪駁回，「我也有買好的魚給你吃啊，但你都要吃素。」

最後，柯文哲、陳佩琪也跟動物園的穿山甲、石虎、馬來貘人偶，一起跟所有市民拜年，柯文哲獻上祝福，「新的一年虎虎生風，祝大家平安幸福、福氣來」，陳佩琪則希望所有台北市民「虎年行大運，平安健康好事來」，也希望在疫情趨緩時，大家能來動物園裡走走，說不定能看到動物們吃飯的可愛模樣。