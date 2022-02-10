大媽盃擂台戰！爭車位街頭對打　媽肉身擋車...10歲女兒擋車牌

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區9日下午發生一起停車糾紛，蔡姓及周姓2名女子為了河南路上的一處臨時停車位，竟在大馬路上演肉身擋車、扭打成團的戲碼，其中蔡女還帶著10歲女兒在身邊，當著年幼子女的面做了不良示範。整起糾紛造成蔡姓母女及周女有肩膀、四肢擦挫傷等傷勢，事後雙方互相提告，警方訊後依傷害及強制等罪嫌移送法辦。

▲蔡女用肉身擋住周女車輛。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

有民眾錄下糾紛過程並上傳至臉書社團，根據影片顯示，周女（55歲）駕駛銀色休旅車欲離去，遭到身穿粉紅色上衣、黑色背心的蔡女（44歲）以肉身擋車，周女眼見無法順利離開，遂拿起手機下車要拍攝蔡女車輛後車牌，此時蔡女的女兒及女性友人也跟著走至車輛後方，而蔡女女兒更有樣學樣，以身體擋住車牌不讓周女拍攝。

▲周女欲拍攝蔡女車輛後車牌，蔡女女兒以身體擋住車牌。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

周女遭到蔡女女兒阻攔後，轉往蔡女車輛前方拍另一側車牌，但蔡女女兒馬上又以同樣方式阻擋周女拍攝。周女疑目的無法達成，伸手將蔡女女兒推開，蔡女疑見女兒遭動手，情緒激動向前猛推周女一把，隨後2女爆發肢體衝突，期間蔡女女兒也衝至2人中央，2女為閃避幼女導致3人跌倒於路中，蔡女友人見狀上前將幼女扶起，另一頭蔡女則持續壓制倒地的周女，並猛掄了一拳，影片到此結束，片長約1分24秒。

▲▼周女伸手將擋車牌的蔡女女兒推走，成肢體衝突導火線；周女、蔡女扭打波及蔡女女兒，3人一起倒地。（圖／截取自臉書社團《爆料公社二社》）

據悉，昨日下午4時許，周女先看到河南路2段路邊有一處未劃有停車格的空位，遭到後至的蔡女捷足先登，周女不滿上前理論，也引來蔡不爽，遂導致後續衝突。

警方表示，西屯所昨日下午4時20分獲報，河南路2段有2名女子發生糾紛打架，到場發現係雙方為爭奪路邊非法停車空間，進而衍生肢體衝突。衝突造成蔡女、蔡女女兒及周女等3人有擦挫傷，無生命危險，事後雙方提出告訴，全案依傷害及強制等罪嫌移請地檢署嚴辦。

警方強調，民眾糾紛應循正當管道解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，秉持除惡務盡，必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。