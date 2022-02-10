台中警15天找回112名失蹤人口　協助返家團圓過年

▲台中警方在年假15天內，找回112名失蹤人口，協助他們返家團圓過年。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方為了讓失蹤人口順利返家和家人團聚過年，從1月24日至2月7日期間加強協尋失蹤人口，15天就找回112名走失的民眾，讓在家焦急枯等的家人開心擁抱久違的親人，家屬也對警方協助再三感謝。

第四分局春社派出所警員陳宏霖及簡鑠儼，接獲83歲張姓老翁報案稱其39歲的兒子離家外出打拚2年多，經商受挫、生活遭逢劇變後音訊全無，老翁思子心切，經員警調閱相關資料，終於與其兒子取得聯繫並轉達父親思念之情，順利勸說張男在大年初二返家與父親團圓。

霧峰分局萬豐派出所警員魏俊卿獲報，1名52歲男子因積欠債務，萌生尋短念頭，經手機定位後，在中正路91巷口發現男子座車，確認身分後，魏員立即告知家人非常關心他，並耐心傾聽男子心聲、安撫其情緒，警方聯繫家屬到派出所將男子帶回家，成功達成協尋任務。

大雅分局潭子分駐所巡佐劉坤松、警員蔡婉儀巡邏時，發現1名行動不便男子拄著拐杖在路口徘徊，立即下車關懷，原來該男子疑似患有精神障礙，無法表達身分，經以警用電腦順利查到身分，並通知家屬帶回，其母親感動表示，很開心能在過年期間找到兒子回家團圓。

警方呼籲，民眾可向市政府社會局及民間社福團體（例如老人福利推動聯盟-失蹤老人協尋中心，電話02-25971700）申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時之身分辨識，此外，民眾也可自願捺印指紋留下紀錄，凡符合申請資格者，可自行至警察局鑑識中心或各分局鑑識小組申請；社福團體報名10人以上者，警局可派員前往辦理指紋捺印（鑑識中心電話：04-23284579），請民眾多加利用。