尋人高手！台中警陳宏霖2年尋獲150名失蹤人口獲表揚

▲▼台中警察陳宏霖2年內尋獲150名失蹤人口，獲警政署表揚績優警察。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

去年全台深受疫情威脅，民眾外出受限，減少聚會，這對尋找失蹤人口的員警是一大挑戰，因為員警無法上門拜訪轄區地方人士，也就難以查詢相關資料，但是台中市警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖並不受影響，陳員利用平時經營勤區的成果，再加上擅用社群媒體，竟然也能在2年內找回150名失蹤人口，因而獲得警政署表揚績優警察。

陳宏霖平日就用心經營勤區，與各鄰里長、守望相助隊及里民都保持良好互動關係，例如查訪特定對象、向住戶傳遞治安訊息等，都主動提供治安諮詢，提高民眾防衛意識，因此備受里民高度肯定。

不過受到疫情緣故，為了保持社交距離、減少群聚機會，暫停許多社區治安宣導座談會，但陳員仍用心運用社群媒體，持續建立與轄區民眾溝通聯繫管道，很多民眾都會主動告知情報，因此承辦協尋失蹤人口業者2年多，仍能找回150名失蹤人口，幫助返家團圓，很多民眾還指定一定要他協助。

育有一雙女兒的他，對於警察工作有高度熱忱，陳宏霖說，為人父母後更加關注家庭社會議題，雖然不是每個故事都有完美的結局，但不放棄任何機會，才不愧於身為警察這份工作的使命。

所長邱柏昌表示，落實警勤區工作別無他法，就是要積極走入社區，透過訪查與民眾直接接觸，了解民眾需求並適時提供協助，不僅降低警察給民眾的嚴肅感，更拉進警民互動的距離，掌握地方治安資訊，建構社區治安防護網，陳員能夠獲選「110年全國績優警勤區」，實屬難能可貴。