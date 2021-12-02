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女駕駛違規橫切...台中警閃不過碰撞不治！4歲雙胞胎女兒頓失依靠

▲▼任職台中市警局的韓姓員警車禍不治，臉書上常po出全家甜蜜合照。（圖／翻自韓警員臉書）

▲任職台中市警局的韓姓員警車禍不治，臉書上常po出全家甜蜜合照。（圖／翻自韓警員臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市督察室靖紀小組韓姓警員昨天下午執勤途中，行經西屯區環中路1段時，與違規的自小客車發生碰撞重傷，送醫搶救仍傷重不治，韓和妻子育有1對4歲雙胞胎女兒，妻子是全職媽媽，韓是家中經濟支柱，至於自小客車姜姓女駕駛則依過失致死罪嫌送辦。

▲▼任職台中市警局的韓姓員警車禍不治，臉書上常po出全家甜蜜合照。（圖／翻自韓警員臉書）

25歲的自小客車姜姓女駕駛昨天下午4點多，在中清果菜市場前方沿環中路迴轉道迴轉往南方向行駛，違規跨越雙白線橫切往對向的加油站方向行駛，39歲的韓員騎機車沿環中路往南方向行駛，自小客車右車身與機車前車頭發生碰撞，姜女未受傷，韓員則是頭部骨折、氣胸，緊急送往中港澄清醫院救治，仍不幸死亡。

警方表示，韓員老家在台南，95年基層特考班，工作認真，待人有禮，分發到台中服務期間，娶妻生子，育有1對4歲雙胞胎女兒，妻子在家帶小孩，韓員在臉書常po全家人外出照和女兒可愛照片，令人看了感到難過和不捨。

台中市警局長蔡蒼柏得知韓員發生交通事故傷重，立即協請院方全力搶救，也派員陪同家屬，提供其必要協助，但韓員經搶救後仍不幸往生，分局同仁全體深表悲痛，除啟動相關慰問撫卹機制，並派員全力協助家屬後續治喪事宜。

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