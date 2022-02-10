新北暴增17例　衛生局公布31處篩檢站地點一次看

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎本土疫情南北齊燒，新北市10日新增17例確診個案，其中，包括位於樹林的嘉聯益電子廠移工群聚14人，汐止1名手搖店員，以及新店區的兄妹檔確診。對此，新北市政府除了擴大匡列接觸者295人、居家隔離141人，也再公布一次新北市31處篩檢站。

▲新北篩檢站。（圖／新北市政府提供）



新北市長侯友宜過去表示，新北市共有31處篩檢站全國最多，歡迎大家對健康有疑慮的市民朋友，可以隨時篩檢。如今因應新北疫情再起，新北衛生局再次公布新北市31處篩檢站。各區醫院和社區篩檢站地點如下：

三重、板橋

醫院：新北市聯合醫院、亞東紀念醫院

社區篩檢站：三重聯醫、板橋亞東、板橋江翠

泰山、新莊、樹林

醫院：輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立台北醫院、部立樂生療養院、樹林仁愛醫院

社區篩檢站：泰山輔大、新莊部北

新店、三峽

醫院：耕莘醫院（含安康分院）、恩主公醫院、台北慈濟醫院

社區篩檢站：新店耕莘、新店慈濟、三峽中山

淡水、金山

醫院：淡水馬偕紀念醫院、台大金山分院

社區篩檢站：淡水馬偕

汐止、瑞芳

醫院：汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工

社區篩檢站：汐止國泰

中和、永和、土城

醫院：衛生福利部雙和醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院

社區篩檢站：雙和社區、土城社區、永和社區