快訊／屏東、新北確診足跡進台中　過年租車探親遊梧棲、嗑烏龍麵

記者游瓊華／台中報導

台中市今(10)日本土無確診，不過市府接獲屏東與新北縣市通知，外地縣市3位確診者案19441、19479及19480，三位曾於2月2日、2月4日同行來台中，市府立即展開疫調，目前三名確診者相關足跡，包含高鐵台中站、梧棲區頂魚寮公園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園，相關足跡點已清消完畢，其中19441的台中市接觸者共12人，PCR檢驗皆陰性，其他接觸者也已安排採檢。

▲屏東、新北確診者足跡到台中，過年租車遊梧棲、嗑烏龍麵，市長盧秀燕召開記者會說明。（圖／記者游瓊華攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屏東、新北確診足跡進台中，過年租車探親遊梧棲、嗑烏龍麵。（圖／市府提供）



衛生局指出，昨夜接獲南部縣市通知案19441有台中市活動史，經查該名確診個案，為一名女大學生，居住於屏東，2月6日出現喉嚨痛症狀，由屏東醫院通報2月9日確診Ct值18.4，目前於該院收住隔離治療，台中市依中央流行疫情指揮中心今年2月3日函文指示，匡列台中市具感染風險足跡史為今年2月2日及4日，分別為烏日高鐵站和運租車、梧棲頂魚寮公園遊園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園。

另衛生局再接獲北部縣市通知，該名女大生的同行者另有北部確診個案19479及19480，與19441在台中市的足跡一致；衛生局接獲通知後，立即安排19441的台中市接觸者共12人PCR檢驗皆陰性；另19479接觸者5人已安排PCR採檢，仍在檢驗中。租車公司及烏龍麵店工作人員共21人也已全數安排採檢中，另此案三位確診者曾至梧棲區四國金子烏龍麵，該餐廳實聯制接觸者10人，將由衛生局安排PCR採檢，活動地點皆已完成環境消毒。