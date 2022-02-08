LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

▲詐騙集團選用美女照對民眾施以詐騙，遭民雄銀行行員及分局員警成功阻詐（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄警分局民興派出所，接獲台灣中小企業銀行民雄分行報案，指疑有民眾遭詐騙，警方發現李姓民眾在LINE認識綽號「陽光金」的女子，對方自稱是聯合國醫生，有筆250萬元美金貨物打算交由李暫時保管，因貨物遭海關扣留須繳交12萬元海關費用，要李男幫忙匯12萬提貨，警方耐心解釋這是詐騙手法，成功阻止李遭詐騙。

▲▼ 民雄銀行行員及分局員警聯手阻詐騙。（圖／民雄分局提供）

據了解，警方到場後，李姓民眾告知自己於通訊軟體LINE認識一名綽號「陽光金」之女子，該女子自稱聯合國醫生並每日以美女照片與李男噓寒問暖。日前女子聲稱有筆250萬元美金貨物欲寄送給李保管，做為退休回台灣養老定居之用。對方後來又聲稱該貨物遭海關扣留須繳納新臺幣12萬元海關費用，請求李民協助繳納該筆費用，李男不疑有他即前往台灣中小企業銀行民雄分行欲匯款12萬元並已填妥匯款單，所幸分局與轄區金融機構建立共同防詐LINE平臺，郭姓行員察覺有異，立即通報警方協助。

警員蕭凱安、黃騰億到場後，向李男耐心解釋，這是詐騙集團慣用的假交友詐騙手法，並提供相關新聞報案證明，李男恍然大悟險遭受騙，並對警方及行員熱心積極協助深表感謝。

民雄分局長陳盈菖提醒民眾，現今詐騙手法層出不窮，常以「假交友投資」、「解除分付款」或「假冒親友」，要求提領現金、轉帳至陌生帳戶等方式詐騙，另外檢警機關不會因為偵辦案件要求匯款或索取帳戶資料，若接獲此類電話請提高警覺，保持冷靜勿慌張，遵守「一聽、二掛、三查證」，可撥打「165反詐騙專線」或撥打「110」向警方求證及諮詢，亦能「有效打擊詐騙」保護自己、保護他人。