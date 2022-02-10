快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

記者袁茵／台北報導

台北市再爆確診足跡！台北市衛生局10日公布新北市、高雄市個案（案19435、案19479）足跡，曾經到大同區富康藥局、信義區松仁耳鼻喉科診所、躍獅松仁藥局，通勤部分則搭過高鐵0132車次、北捷松山新店線、淡水信義線、台北公車綠1和棕7。

北市衛生局10日表示，新北市本土個案（案19479）的職場位於台北市信義區，因7日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，同日至診所就診與藥局領藥， 9日快篩陽性，檢驗PCR陽性確診。

關於案19479的足跡，個案曾於2月4日搭乘高鐵0132車次自烏日站至台北車站，搭乘捷運台北車站經中正紀念堂轉乘至大坪林站；2月7日搭乘台北客運-棕7路線上班，自司法新村站經搭乘至信義行政中心（松仁）站至信義區松仁耳鼻喉科診所就診，與躍獅松仁藥局領藥後，搭乘大台北公車綠1由信義行政中心（松仁）搭乘至司法新村站。

此外，北市衛生局指出，高雄市個案（案19435），2月5日由家人自駕車曾至北市大同區富康藥局。北市衛生局匡列相關社區足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人，擴大採檢19人，待檢驗報告結果，相關足跡已完成環境清消。

關於躍獅松仁藥局部分，有讀者向《東森新媒體ETtoday》補充道，曾有確診者到過位於台北醫學院附近、信義區躍獅松仁藥局領藥，因此於9日晚間被衛生局通知匡列採檢，目前4人採檢中，共有3人陰性、1人待結果出爐。