高挑哥玩交友軟體！配對64女「聊不起來」　網揭1關鍵超有感

▲許多人都有使用交友軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼她都不回我？一名網友發文表示，他近日將交友軟體下載回來，也配對到不少女生，怎料多數人都愛回不回，為什麼大把女生明明就滑「喜歡」了，仍然不願意好好聊天呢？貼文引發熱議，底下不少網友回應，「交友軟體女方99%是上帝地位，男方基本上是被選的子民」、「有時候女生只是無聊，不是真的想聊」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「交友軟體配對了又不聊」為題發文，提到他日前將交友軟體下載回來，至今已經配對到64個女生，然而，真正能聊起來的卻只有1、2個，絕大部分的女生都愛回不回。

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對此，原PO就不解表示，這些女生明明已經滑「喜歡」了，為什麼還會不想聊天？他也透露自己有數任交往經驗，身高更有180公分，大家有類似經驗嗎？什麼情況會聊不下去？

▲女生在交友軟體中相對有優勢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「話不投機半句多」、「真的，有些女生配對到就丟個Hi，坐等男生開話題」、「別人就不能工作忙、有事嗎」、「如果你覺得對方無心聊天，就解除配對啊」、「很正常，我也常配了不聊」、「可能不小心滑錯了」。

其中就有些人認為，有時候女生不回應不是因為這個男生不好聊，而是交友軟體的設計往往讓女生比較有優勢，「選擇很多、時間不多」、「APP的女生就像上帝，就這樣，除非你異常優秀」、「女生的聊天室窗人很多的，她們不缺聊天對象」、「選擇非常多，你用女性照片去試試看就知道」、「女生聊天室很多都是爆的吧」。