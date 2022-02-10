　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高挑哥玩交友軟體！配對64女「聊不起來」　網揭1關鍵超有感

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲許多人都有使用交友軟體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為什麼她都不回我？一名網友發文表示，他近日將交友軟體下載回來，也配對到不少女生，怎料多數人都愛回不回，為什麼大把女生明明就滑「喜歡」了，仍然不願意好好聊天呢？貼文引發熱議，底下不少網友回應，「交友軟體女方99%是上帝地位，男方基本上是被選的子民」、「有時候女生只是無聊，不是真的想聊」。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「交友軟體配對了又不聊」為題發文，提到他日前將交友軟體下載回來，至今已經配對到64個女生，然而，真正能聊起來的卻只有1、2個，絕大部分的女生都愛回不回。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO就不解表示，這些女生明明已經滑「喜歡」了，為什麼還會不想聊天？他也透露自己有數任交往經驗，身高更有180公分，大家有類似經驗嗎？什麼情況會聊不下去？

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女生在交友軟體中相對有優勢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「話不投機半句多」、「真的，有些女生配對到就丟個Hi，坐等男生開話題」、「別人就不能工作忙、有事嗎」、「如果你覺得對方無心聊天，就解除配對啊」、「很正常，我也常配了不聊」、「可能不小心滑錯了」。

其中就有些人認為，有時候女生不回應不是因為這個男生不好聊，而是交友軟體的設計往往讓女生比較有優勢，「選擇很多、時間不多」、「APP的女生就像上帝，就這樣，除非你異常優秀」、「女生的聊天室窗人很多的，她們不缺聊天對象」、「選擇非常多，你用女性照片去試試看就知道」、「女生聊天室很多都是爆的吧」。

ET快訊
第22期疫苗明午截止！最新預約人數出爐　莫德納只剩5.8萬份
彰化圓環「蓮花燈塔」拆光！結果變墳墓　網譏：清明快到了
快訊／新莊民宅大火！1人「倒陽台燒成焦屍」　還有人受困
台中女收「+46」簡訊　信用卡慘遭盜刷5位數
三星新旗艦S22登場！　「三大升級」有史以來最強
看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段
以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」　一查中2100

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

第22期明午截止！預約達127.8萬人　莫德納只剩5.8萬人份

披薩的增量密碼！內行抓準「1時機」爽吃60隻蝦仁　網驚呼：賺爛了

「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂正解

老是被人說一點也不像某某星座？玩心測看看內心「最真實」的你更像12星座中的誰

才嫁進門！婆婆秒變大魔王「下令10點關燈睡覺」　她崩潰：快瘋了

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」　網嗨翻：哪裡還有賣

把握這3天放晴日！周末又變天「全台迎雨彈」　低溫急凍13度

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

第22期明午截止！預約達127.8萬人　莫德納只剩5.8萬人份

披薩的增量密碼！內行抓準「1時機」爽吃60隻蝦仁　網驚呼：賺爛了

「幫我買黃鼠狼」男友問號求助　店員拿對了！網重念3次才懂正解

老是被人說一點也不像某某星座？玩心測看看內心「最真實」的你更像12星座中的誰

才嫁進門！婆婆秒變大魔王「下令10點關燈睡覺」　她崩潰：快瘋了

吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」　網嗨翻：哪裡還有賣

把握這3天放晴日！周末又變天「全台迎雨彈」　低溫急凍13度

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

麗臺、智原等個股　遭列當沖警示

阿羅哈客運停駛即起退票　曾力挽狂瀾相救！公總：這次尊重決定

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

即／高雄又+5！最新確診足跡公布

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

大ㄋㄟㄋㄟ的力量

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

即／屏東潮州鎮診所驚現3確診

女員工確診！可不可汐止中興店停業14天

新北汐止再爆不明感染源確診

杜汶澤挺台農被坑　草莓下全海綿

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

快訊／苗栗16處足跡曝光

外國YTB「離台潮」被酸　網1反應噴人情味

這5星座史上最難約！寧可在家耍廢

更多熱門

相關新聞

被電話通知教召！他一查傻眼：平台能廢了

被電話通知教召！他一查傻眼：平台能廢了

明明教召查詢平台沒資料，卻接到電話通知要教召？有網友去年9月才去教召5天，結果現在又接到電話，通知他4月要教召。納悶之下，他到查詢平台一查，卻顯示「年度內無教召資訊」，讓他感到很困擾，想要安排時間就怕被未知的教召卡到，也不禁直呼「教召查詢平台是不是可以廢除了？」

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

三寶「出事1理由」老司機最火大：又在牽拖

三寶「出事1理由」老司機最火大：又在牽拖

不婚不生遭親戚嗆沒責任感　網推1招反擊

不婚不生遭親戚嗆沒責任感　網推1招反擊

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

關鍵字：

交友軟體聊天PTT

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面