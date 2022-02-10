才半年又被教召！上平台一查「無召集資訊」更傻眼：能廢了吧

▲教召查詢平台。（圖／翻攝後備軍人網路服務台網站）

網搜小組／鄺郁庭報導

明明教召查詢平台沒資料，卻接到電話通知要教召？有網友去年9月才去教召5天，結果現在又接到電話，通知他4月要教召。納悶之下，他到查詢平台一查，卻顯示「年度內無教召資訊」，讓他感到很困擾，想要安排時間就怕被未知的教召卡到，也不禁直呼「教召查詢平台是不是可以廢除了？」

這位網友9日下午在PTT的Gossiping板上問卦，「教召查詢平台可以廢除了吧？」文中表示，他去年9月才去教召5天，今年查詢網路平台時，顯示年度內無教召資訊，結果現在卻接到電話通知4月要教召，讓原PO納悶反問，「我在網路平台上查，沒有要教召欸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對方則表示自己也不清楚，不過若收到信件，會以信件資料為主，信件上也會有正確的時間地點。讓原PO不解的則是，「那你們這教召查詢平台沒有用啊！這樣我很難安排時間，我今年是什麼時間跟地點？」對方就表示，信件在教召40天前會寄出，地點時間上面都有，叫他等收到信。

▲原PO沒查到有教召資訊。（圖／翻攝自PTT）

男網友忍不住直呼，「教召查詢平台是不是可以廢除了？後備役整天看信箱有沒有收到信就好。」也說自己接到電話有再上去查，依然顯示111年度「尚無召集相關資訊」。

看到貼文後，就有人想起流傳已久的都市傳說，只要主動登入召集查詢系統就會被徵召，紛紛笑呼，「你不是查詢，是報名好嗎」、「果然是報名系統」、「查詢=報名不是大家都知道嗎」、「還好我忍住。」

不過，就有過來人現身，「有動員符號就有機會召，他網頁上也只是寫尚無召集相關資訊，不是年度內無平時需要召集訓練及暫時動員召集報到相關資訊」，指出尚無相關資訊，就是資訊還沒出完整，本就不能放心，「資訊沒有更新和資訊錯誤是兩回事。」另外，也強調別再聽信「查詢系統=報名系統」這種傳聞。