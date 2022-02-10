義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改赴台灣被媽讚：去自由國家

▲夢璇覺得當初男友把台灣說得像天堂一樣，還覺得哪有這種地方。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



記者林彥臣／綜合報導

已經成為台灣媳婦的義大利正妹夢璇，接受YouTube頻道「不要鬧工作室」（Stop Kiddin studio ）的訪問，回憶起過去跟中國男友交往時，卻被摧毀自信的往事，以及當時還是男友的老公，為了將她帶來台灣，把台灣形容地像天堂一樣，媽媽知道後，更是鼓勵夢璇，去個能夠自在發表意見和看法的國家。

夢璇表示，高中時跟很多歐洲少女一樣愛上K-pop，但是出國留學沒有韓國的選項，只好選中國，出發前她在她家附近，發現一個好像迷路的台灣男生，於是很熱心地去幫助這個男生，但是這個男生說他沒有迷路，彼此留了臉書之後，就暫時沒有聯絡。

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▲夢璇回想起跟中國男友交往的經驗，忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



夢璇說，她當時有一個中國男友，可是在中國男友眼中她總是不完美，要求她要瘦、不能曬黑、頭髮一定要捲。

夢璇淚訴，前男友想要把她變成心目中那個「刻板印象」的外國女友，但是為了愛，她總是想盡辦法配合，卻搞到自己沒有自信，最後前男友以父母不會接受外國人的理由，就把她給甩了。

夢璇說，她難過了很久，是這位台灣男生陪她走出來、幫她找回了自信，甚至支持她去中國留學1年的決定，終於讓她決定跟這個台灣男生交往。

夢璇表示，在中國學習她熱愛的中文，也受到了許多人的照顧，但文化差異的衝擊確實存在，包括不合理的寄宿家庭體驗，和一些跟她觀念不同的規定，讓她在中國體驗很多的寶貴經驗，媽媽知道了也很心疼。

▲媽媽鼓勵夢璇，去個能自由發表意見地方，跟「能夠接受你是誰的人」在一起。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



夢璇說，後來男友就開始說服她去台灣念4年的大學，男友形容台灣「四季如春、男女平等、高聳山脈、熱帶沙灘、安全又乾淨」，當時她還覺得男友根本詐騙集團，哪有這種地方。

夢璇說，媽媽知道了之後，舉雙手雙腳贊成，希望女兒接下來能夠去個自在發表意見和看法的地方，跟那些「能夠接受你是誰的人在一起」，7年過去了，她去年跟男友結婚，很高興當初老公騙她來台灣，讓她在台灣找到屬於自己的幸福。

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