　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改赴台灣被媽讚：去自由國家

▲▼已經常為台灣媳婦的義大利正妹夢璇，回想起當初來台灣生活的過程。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲夢璇覺得當初男友把台灣說得像天堂一樣，還覺得哪有這種地方。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

已經成為台灣媳婦的義大利正妹夢璇，接受YouTube頻道「不要鬧工作室」（Stop Kiddin studio ）的訪問，回憶起過去跟中國男友交往時，卻被摧毀自信的往事，以及當時還是男友的老公，為了將她帶來台灣，把台灣形容地像天堂一樣，媽媽知道後，更是鼓勵夢璇，去個能夠自在發表意見和看法的國家。

夢璇表示，高中時跟很多歐洲少女一樣愛上K-pop，但是出國留學沒有韓國的選項，只好選中國，出發前她在她家附近，發現一個好像迷路的台灣男生，於是很熱心地去幫助這個男生，但是這個男生說他沒有迷路，彼此留了臉書之後，就暫時沒有聯絡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼已經常為台灣媳婦的義大利正妹夢璇，回想起當初來台灣生活的過程。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲夢璇回想起跟中國男友交往的經驗，忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

夢璇說，她當時有一個中國男友，可是在中國男友眼中她總是不完美，要求她要瘦、不能曬黑、頭髮一定要捲。

夢璇淚訴，前男友想要把她變成心目中那個「刻板印象」的外國女友，但是為了愛，她總是想盡辦法配合，卻搞到自己沒有自信，最後前男友以父母不會接受外國人的理由，就把她給甩了。

夢璇說，她難過了很久，是這位台灣男生陪她走出來、幫她找回了自信，甚至支持她去中國留學1年的決定，終於讓她決定跟這個台灣男生交往。

夢璇表示，在中國學習她熱愛的中文，也受到了許多人的照顧，但文化差異的衝擊確實存在，包括不合理的寄宿家庭體驗，和一些跟她觀念不同的規定，讓她在中國體驗很多的寶貴經驗，媽媽知道了也很心疼。

▲▼已經常為台灣媳婦的義大利正妹夢璇，回想起當初來台灣生活的過程。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲媽媽鼓勵夢璇，去個能自由發表意見地方，跟「能夠接受你是誰的人」在一起。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

夢璇說，後來男友就開始說服她去台灣念4年的大學，男友形容台灣「四季如春、男女平等、高聳山脈、熱帶沙灘、安全又乾淨」，當時她還覺得男友根本詐騙集團，哪有這種地方。

夢璇說，媽媽知道了之後，舉雙手雙腳贊成，希望女兒接下來能夠去個自在發表意見和看法的地方，跟那些「能夠接受你是誰的人在一起」，7年過去了，她去年跟男友結婚，很高興當初老公騙她來台灣，讓她在台灣找到屬於自己的幸福。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2週內會爆掉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改赴台灣被媽讚：去自由國家

剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2周內 會爆掉

春節飛離島736人有症狀快篩結果出爐　5機場持續辦理篩檢服務

雙北校園1人確診停課14天　教部：尊重但要遵守防疫規定

爸爸包養學生妹卡刷破10萬　女兒怒備份「手機親密照」傳IG報復！

今年BNT疫苗「還在簽約」　疾管署準備750萬劑物流冷鏈

12星座面對脆弱大不同！受傷的天蠍只對伴侶袒露、雙魚則把它當武器？

不信買不到蛋！他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：就是有這種人

過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

女見面前討包包！純情男「噴完1260元」她秒消失　網看對話反酸

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改赴台灣被媽讚：去自由國家

剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2周內 會爆掉

春節飛離島736人有症狀快篩結果出爐　5機場持續辦理篩檢服務

雙北校園1人確診停課14天　教部：尊重但要遵守防疫規定

爸爸包養學生妹卡刷破10萬　女兒怒備份「手機親密照」傳IG報復！

今年BNT疫苗「還在簽約」　疾管署準備750萬劑物流冷鏈

12星座面對脆弱大不同！受傷的天蠍只對伴侶袒露、雙魚則把它當武器？

不信買不到蛋！他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：就是有這種人

過年聚餐遭嗆：年輕人不積極結婚生子很沒責任感！　網推1招反擊

女見面前討包包！純情男「噴完1260元」她秒消失　網看對話反酸

UBISOFT也推訂閱制！388元《極地戰壕6》、《刺客教條》系列任玩

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被「活剝皮膚」痛哭慘死…居民全嚇壞

NBA選秀狀元竟成隊友　呂政儒讚班奈特「超有力」

曾柏融離開味全龍　職棒生涯劃下句點

歐洲推晶片法　官員：若無台灣「全球工廠3週關閉」

義大利正妹淚訴被中國男友摧毀自信　改赴台灣被媽讚：去自由國家

吳東融注重細節　隊長林旺衛放心交棒

影／年後轉職潮來臨！帶槍投靠新東家 當心侵犯營業秘密｜行動法庭 精華｜王偉霖 林志潔 劉怡君

車停路邊打手遊「聽到水聲」！他抬頭驚見「醉漢對副駕」撒尿

女三寶公審警察「臨檢放三角錐」！網看30秒摔車片求：駕照請繳回

「三級片始祖」麥家琪46歲近況曝！　 昔全裸床戰吳彥祖…遭酸老怒反擊

生活熱門新聞

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

石二鍋內行點法曝！　網推1湯底

每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」

高市確診情侶春節屏東遊　將擴大疫調

爸爸包養學生妹　她傳親密照報復

台灣疫情「1現象太特殊」專家憂心！急籲快釐清2件事

再濕冷1天就回暖！周末變天轉冷

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

12星座牽手方式　看出他怎麼愛你

高雄+4「感染源不明」最新足跡公布

他到柑仔店橫掃「240顆雞蛋」　網怒：有這種人

更多熱門

相關新聞

「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

每個國家都屬於自己的料理，但往往傳到其他地方就會加入本土特色而變調，像是夏威夷披薩上有鳳梨在台灣很常見，但對於義大利人來說就很崩潰。不過最近一項調查顯示，義大利人最不能接受的其實是「義大利麵加番茄醬」也讓眾人直呼「真難相處！」

俄正妹打電話回家　媽淚盼：在台灣找個好男人照顧你

俄正妹打電話回家　媽淚盼：在台灣找個好男人照顧你

納達爾挺進澳網決賽！距21冠僅差1步

納達爾挺進澳網決賽！距21冠僅差1步

28歲男不打疫苗　重症扯呼吸器身亡

28歲男不打疫苗　重症扯呼吸器身亡

捷克正妹嘆中國不能開政治玩笑　台灣跟捷克一樣自由

捷克正妹嘆中國不能開政治玩笑　台灣跟捷克一樣自由

關鍵字：

義大利夢璇不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

趙駿亞曝明金成遺孀現況「她生完很虛弱」

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

羅志祥「突公開私訊截圖」隔空開罵他：騙子！

告別遭劈腿情傷　荳荳熱戀小7歲黃宏軒

狂剷肥肚肉！「睡前3動作」瘦小腹只要10分鐘

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面