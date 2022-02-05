俄國正妹打電話回家　媽媽落淚盼望：在台灣找個「好男人」照顧你

▲俄羅斯正妹Tasia的媽媽，落淚希望女兒能在台灣找個好男人照顧她。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



記者林彥臣／綜合報導

在台灣工作的俄羅斯模特兒 Tasia，已經超過1年沒有回家，她接受「不要鬧工作室」的邀請，撥了通電話與家鄉的媽媽回報近況，沒想到媽媽聊到一半突然落淚表示，希望 Tasia在台灣找個好男人照顧，這樣她才會比較放心。

Tasia的媽媽說，不敢相信已經超過1年沒有看過女兒了，等 Tasia 回家之後，會帶她去幫父親掃墓，但不知道最近在台灣過得麼樣？

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Tasia說，在這裡有台灣朋友照顧她，大家都很友善，工作機會也很好，在這裡可以做許多喜歡的事情。

Tasia的媽媽說，「女兒，我知道你是個堅強的女孩，畢竟你18歲就離開俄羅斯，個性也很獨立，但是你一個人離家這麼遠，總是讓我很擔心」。

Tasia則回說，她在台灣不是一個人，有很多台灣朋友或外國朋友照顧她。

▲Tasia的媽媽希望女兒，能夠找到一個像她爸爸一樣會照顧人的好男人。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



Tasia的媽媽突然落淚表示，「你知道我的意思，如果你在台灣可以找到一個好男人照顧你，就像你爸照顧我一樣，我會比較放心」。

Tasia則安撫媽媽說，待在台灣一直都很安全，也希望找到一個像爸爸一樣的好男人，希望媽媽不要再哭了，一切都沒問題的。

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