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捷克正妹嘆在中國不能開「政治玩笑」　享受台灣像捷克一樣自由

▲▼捷克正妹Martina表示，在中國不能開政治玩笑，但在台灣都不要擔心這些情況。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

 ▲捷克正妹Martina表示，在中國不能開政治玩笑，但在台灣都不用擔心這些情況。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者林彥臣／綜合報導

去年4月才到台灣留學的捷克正妹Martina，接受YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，分享過去在中國留學與在台灣留學的差異，感嘆在中國不能開政治玩笑，並且大讚台灣就跟家鄉捷克一樣自由。

Martina表示，她2019年在中國念書的時候，感覺常常受到限制，因為去很多地方都要秀出證件，而且很多地方外國人根本不能去，也不能開跟政治有關的玩笑，但來到台灣之後，就不用擔心那些情況。

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Martina說，她之所以想要學中文，是因為在捷克有很多翻譯相關的工作，所以2019年到貴州念了5個月的書，雖然很辛苦，但也是很棒的經驗，但後來因為疫情爆發，只好先回家。

▲▼捷克正妹Martina於2019年先去中國留學，2021年4月才來到台灣。（圖／翻攝自Instagram／ann.sme）

▲捷克正妹Martina於2019年先去中國留學，2021年4月才來到台灣。（圖／翻攝自Instagram／ann.sme）

Martina接著說，到了2021年4月，她在捷克的大學有個送少數學生到台灣念書的機會，因為她很想體驗台灣與中國的差異，努力爭取到了7個名額當中的最一個，來到台中念書。

Martina表示，在來台之前，參議院議長韋德齊還邀請他們開會，因為透過議長的協助，才能加速申請來台的程序，出發之前也很榮幸跟台灣的外交部長線上會談，見證了兩國友好關係的深化。

Martina大讚，來到台灣之後，愛上這裡的每分每秒，因為台灣人就跟外傳的一樣友善，而且台灣根本是海鮮的天堂，品質比捷克的更好，又更便宜。

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