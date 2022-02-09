毒販摩鐵交易起疑拔槍　警快手擊落！搜出安毒、海洛因

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲線報得知一名男子持有大量毒品販售，更擁槍防黑吃黑，警方佯裝買家約在桃園龜山的摩鐵交易，男子剛下車就發現有異，準備拔槍反擊，所幸潘姓警員即時反應，拿警棍重擊落槍枝，當場逮捕2名毒販，起獲改造手槍、子彈及毒品海洛因、安非他命等物，全案移送桃園地檢偵辦。

▲新北刑大逮捕田姓及姜姓毒販 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑事警察大隊表示，48歲田姓男子有多起毒品前科，平時以販毒為主業，還攜帶槍枝防身，避免交易遭黑吃黑，田男行事謹慎小心，時常變換住所躲避查緝，警方接獲線報佈線調查，與田男接觸相約在桃園龜山一處汽車旅館進行交易。

▼起獲槍枝、子彈及毒品海洛因及安非他命 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方出動大批警力在現場埋伏，田男與41歲姜姓男子開車進入旅館房間，才剛下車就看到埋伏警力，隨即要拔槍反擊，刑大偵一隊潘姓警員火速持警棍重擊田男手部，將槍枝擊落，才沒遭到劇烈反抗，順利將2人壓制逮捕。

警方隨後查獲改造手槍1支、子彈37發、毒品海洛因15公克、安非他命300公克、贓款14萬等證物，訊後依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢偵辦。

我沒有遲到，是時間遲到了！