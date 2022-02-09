8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱...館方：求續集

實習記者廖翊慈／綜合報導

在許多人的幼時記憶中，都曾在圖書館借閱書籍，美國一位8歲小男童，不僅喜歡在圖書館閱讀，甚至自製了一本圖文豐富的書，偷偷塞在圖書館的架上，意外成為圖書館的熱門借閱館藏，圖書館經理哈特曼（Dillon Helbig）更表示，「我已經等不及續集了！」

綜合外媒報導，居住在美國愛達荷州的8歲男孩狄倫（Dillon Helbig），國小二年級的他，某日突發奇想，拿起畫筆在心愛的紅色筆記本內，寫起了聖誕節相關的故事，最後完成了共81頁的故事書，並命名為《狄倫·赫爾比格的聖誕歷險記》，滿心期待地和外婆一起到常去的社區圖書館，並偷偷將自製書放在架上。

狄倫後來向媽媽蘇珊坦承自己在圖書館所犯下的「罪行」，蘇珊急匆匆地回圖書館尋找那本「歷險記」，但並未在原處找到，誤以為館方發現後拿去丟掉了，她向經理哈特曼道歉，並希望能要回狄倫所著的書。

哈特曼表示，工作人員在發現自製書後，大家坐下來一起閱讀，「狄倫的書實在是太有趣了，我們不可能丟掉」，她補充說道，自己甚至帶回家唸給6歲的兒子克魯森聽，「歷險記的內容是在描述，北極熊如何躲過聖誕樹上會爆炸的星星，克魯森興奮地說這是他聽過最有趣的冒險故事！」

圖書館甚至為狄倫頒發了第一個Whoodini最佳青年小說家獎，這本書現在被分到兒童、青少年和成人圖畫小說類別底下，借閱人數截至上月已有55人，哈特曼與蘇珊討論未來製作成電子書的計畫，「雖然狄倫的書，文法不正確，但內容非常有趣，且他願意將這個精采絕倫的故事分享給大家，真的是令人感到無比欣慰，我已經開始期待續集的內容了！」