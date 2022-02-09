第22期開放3小時「28萬人預約」　莫德納最搶手！莊人祥曝剩餘名額

▲莫德納疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

今起1922平台開放第22期疫苗分三階段預約，供應154.５萬劑疫苗，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，從上午10點到下午1點為止，28萬人次完成預約，當中莫德納預約率25%最高，還剩下61萬劑名額，接著是BNT的11%，還剩51萬名額，高端9.4%，還有10萬名額，AZ3.4%，還有2萬名額。

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▲2/9第22期疫苗預約情況。（圖／指揮中心提供）

1922平台今（9）日上午10點開放第22期疫苗預約，符合「已完整接種兩劑疫苗滿12週且滿18歲以上」者，可依年齡3階段分流至平台預約追加劑，並於2/14開始施打，符合資格人數達到727萬人。

►1922預約第3劑請點這

▲第22期疫苗預約說明。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月14日至2月20日。

二、符合資格對象：2021年11月28日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：2月9日上午10時至2月11日中午12時。

(二)50歲-64歲：2月9日中午12時至2月11日中午12時。

(三)18歲-49歲：2月9日下午2時至2月11日中午12時。

指揮中心說明，民眾可於2月8日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。已於指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於1922重複預約。