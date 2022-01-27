「跟導航走」逆向上環東　害22歲騎士墜橋慘死！三寶女5萬交保

記者黃宥寧／台北報導

41歲伍姓女25日晚間，載著姪子、女兒開車上環東大道準備回宜蘭，豈料「跟著導航走」卻逆向闖入對向車道，開了將近500公尺撞上迎面22歲劉姓重機騎士，更波及高男駕駛的車輛，劉男當場墜落約10層樓高的橋下，經送醫仍身亡。伍女當時供稱「逆向時，意識到其實已經來不及」，訊後被依過失致死罪嫌移送，訊後5萬交保、高男請回。

伍女25日晚間10時許，駕駛休旅車載著12歲兒子及17歲姪女從宜蘭來台北，晚間準備回宜蘭時，因路況不熟開著導航行駛，行經環東大道時卻穿越防撞導桿開到對向車道，持續開了約550公尺左右，仍沒有靠邊停車打電話求助，反而繼續行駛，沒多久後撞上迎面劉男騎乘的黃牌重機，導致劉男因猛烈撞擊飛出橋上墜落在成功路草皮上，頭部重創、四肢變形當場失去生命跡象，送醫急救後宣告不治，因為伍女的「不注意」也波及高姓男子駕駛的汽車，所幸高男並無受傷。

▲伍女逆向開上環東大道，迎面撞上黃牌重機，把騎士從10層樓高橋面撞飛。（圖／記者游宗樺翻攝）

釀禍的伍女也解釋，「要北上回宜蘭，看導航不小心開錯方向，開上去後意識到時已經來不及。」警方到場後，劉男所騎乘的重機車身嚴重受損，車頭變形，如同廢鐵，警方隨後也對伍女、高男進行酒測，2人酒測值均為0，伍女駕駛的休旅車車頭鈑金嚴重凹陷變形，車上乘客也均未受傷，警方也依公共危險、過失致死罪嫌將伍女移送，並針對逆向行駛違規行為開罰。

▼41歲伍姓女子，移送士林地檢署複訊，檢方諭令5萬元交保 。圖／（記者游宗樺翻攝）

伍女被移送士林地檢署複訊後，依過失致死罪，諭知5萬元交保；至於遭波及的高姓男子則請回。