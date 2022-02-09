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新光三越進軍Outlet市場　落點曝光！小王子親手操盤

新光吳家第三代吳昕昌率領新光三越殺進Outlet市場。

▲新光吳家第三代吳昕昌率領新光三越殺進Outlet市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內百貨霸主新光三越首度跨足Outlet市場，農曆年前在高雄草衙道以SKM Park品牌殺入Outlet戰場，這次由新光吳家老三吳昕昌全盤操刀，笑稱自己是阿宅的吳昕昌引進美式休閒風格，力圖讓SKM Park走出新風格，「我哥哥們（吳昕達、吳昕陽）下令，只許成功、不許失敗，這樣壓力夠大了吧！希望能替新光三越注入新活血。」

國內百貨霸主新光三越無懼疫情，搶在農曆年前，首度跨足Outlet市場，在高雄草衙道開設第2個品牌SKM Park，「我們希望SKM Park不單純只是Outlet，而是一間美式Lifestyle的樂園，讓大家不用出國就能體驗加州風情。」草衙道購物中心副董、新光三越副總吳昕昌說。

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SKM Park試營運前一週，負責操盤Outlet事業的吳昕昌，元月18日在新光三越總部接受本刊專訪，面對國內爆出多名Omicron染疫案例，疫情再度來襲，有業者因此暫緩展店腳步，但吳昕昌堅定的說：「我們不會延緩試營運，有過去年的經驗，坦白說比較不驚慌，我們樂觀一點看、要開就開。」

事實上，國內Outlet市場近年如雨後春筍一般冒出，SKM Park要如何做出產品區隔，也考驗著百貨老大哥新光三越，吳昕昌選擇以「每個人的尋寶樂園」當定位。

這次殺入Outlet市場的新光三越是國內百貨霸主，1989年由新光集團和日商三越伊勢丹合資成立，過去由吳東興擔任董座，直到前年吳東興過世後，改由日方村上英之擔任董座，吳東興的次子吳昕陽擔任副董兼總經理，目前全台共有21間分店，總營業面積近25萬坪，在北市信義計畫區穩坐龍頭。

吳東興的3個兒子早已進入新光三越歷練，3兄弟各司其職，老大吳昕達個性霸氣，負責開發、商場規畫；老二吳昕陽長袖善舞，負責對外、掌管營運；老么吳昕昌是隨和的阿宅，負責數位、娛樂，近2年還扛起開發新光三越Outlet品牌的大任。

吳昕達、吳昕陽和吳昕昌3兄弟深知團結才是力量，端出經營績效才是硬道理，「當然希望開第2、第3間Outlet，請大家拭目以待。」吳昕陽和吳昕昌兄弟齊心說。


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