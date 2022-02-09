集結26間店家！西湖商圈出示數位振興券享9折　還能抽iphone13

▲西湖市場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近期疫情反覆，店家營業再度受到影響，為替店家找回消費者，台北市西湖商圈促進會在經濟部中小企業處輔導下，2/7-3/31自主辦理「2022西湖狂享樂」，攜手商圈26間會員店家，每間店家皆提供驚喜優惠迎接消費者，消費時出示「數位振興券」便可享9折優惠。「數位振興」加碼送也有獨家好康，透過消費抽獎，有機會把iphone13、高級筆電帶回家。

台北市西湖商圈促進會理事長劉宜敏表示，西湖商圈處在傳統與創新共同碰撞的交會期，促進會結合會員店家，努力傳承本商圈「好食、好逛、好方便」的傳統，也希望透過各種政府輔導資源挹注，在店面經營、商圈特色強化、周邊環境提升美化...等事項做加強，其中「2022西湖狂享樂」的辦理，便是希望引領民眾至商圈消費，與會員店家交流，讓大眾看到西湖商圈的進步。

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▲「2022西湖狂享樂」活動即日起至3/31，只要於活動期間出示數位振興券至西湖商圈26間會員店家消費，就能獲得店家提供的9折特惠。（圖／兆豐銀行提供）

「2022西湖狂享樂」活動即日起至3/31，為鼓勵民眾多多利用數位五倍振興券消費，只要於活動期間出示數位振興券至西湖商圈26間會員店家消費，就能獲得店家提供的9折特惠。同時還推出「振興加碼送」，消費滿額200元即可獲得抽獎券1張、300元即可獲得抽獎券2張，500元即可獲得抽獎券3張，抽獎時間為3/24，於3/25領獎，獎項計有iphone13、airpods pro、筆記型電腦、生活小家電等好禮。