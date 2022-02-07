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社會 社會焦點 保障人權

贓物庫拿手機當場傻眼　50萬比特幣險打水漂...他怒：我無罪欸！

▲▼ 手機損壞 。（圖／葉先生提供）

▲手機遭警方查扣後，竟莫名損壞。（圖／葉先生提供）

記者黃宥寧／台北報導

葉先生前年在大佳河濱公園舉辦電音趴，他因喝酒喝到有些茫，誤闖別人包廂，包廂內的人見狀立刻報警處理。警方到場後，他被依現行犯當場上銬逮捕，且扣押手機。後來偵結獲不起訴。豈料，他去贓物庫取回手機，機身卻嚴重膨脹且無法開機，令他生氣的原因是，除了手機APP裡存有50萬比特幣外，警方的回應讓他更火大。

案經一年多偵查，葉先生詐欺罪因罪嫌不足獲不起訴處分，他也在去年12月前往文山區小型贓物庫取回遭查扣的手機，結果令他瞠目結舌，當初狀況良好的手機，疑遭碰撞、摔落等外力導致機身結構變形，電池也有膨脹現象，手機的查扣記錄表竟被開成「偵辦毒品案件手機查扣記錄表」，硬生生被扣毒品案帽子。

「我手機裡面有50多萬比特幣！」葉先生情緒激動向《ETtoday東森新媒體》表示，他長期都有在投資虛擬幣，因為每次使用APP是以指紋辨識登入，已經忘記帳號密碼為何，手機被查扣後卻因不明原因遭摔壞，導致無法充電更沒辦法開機。

▼獲不起訴手機卻嚴重損壞。（圖／葉先生提供）

▲▼ 手機損壞 。（圖／葉先生提供）

為了查出手機毀損原因，他負氣拿著手機回當初逮捕他的圓山派出所對質，警方則告訴他「你晚點來，我們先了解狀況」，在等待警方回覆的期間，葉先生不斷找維修手機店，終於在一家店花了800元將手機維修好，也順利開機，但一整天奔波，卻遲遲沒等到警方一通電話或是任何通知。

同日晚間，他再次前往圓山派出所，警方見到他直接將他攔下說，「帥哥你不用進來了」，並不斷向葉先生說，「這是你的問題，我們警察是為民服務，你去找偵查隊」，聽到警方如此甩鍋式回應，葉先生超火大，「我最後一個經手的就是你們派出所，回到我手上卻成了不正常手機！」

但警方竟面無表情回應，「不然你就去找律師」，葉先生再也不忍了，「我修手機800元，你要我花好幾萬塊請律師嗎？我只是想知道是誰把手機摔壞」，見到警方如此狡辯，甚至連一句道歉都沒有，或是一句「我幫你問看看」都沒有，更讓他苦苦等了半天，還要再跑一趟聽這些無濟於事的話。

▼機身疑因電池膨脹導致機殼掀起來。（圖／葉先生提供）

▲▼ 手機。（圖／葉先生提供）

葉先生向記者表示，他只是想知道手機是在哪個單位被弄壞，沒道理今天被判無罪還要自掏腰包修手機，甚至差點連50萬比特幣都打水漂，見到警察這樣的處理方式，他心真的都寒了。

對此，圓山派出所表示，葉姓男子是以詐欺現行犯移送，手機在他面前確認無任何損傷後簽名，封緘扣押並隨案移送地檢署，手機會有損壞情況，應該是手機放太久造成電池膨脹；至於「毒品案查扣手機紀錄表」是承辦員警製作文件時，Word表頭沒改到。

《ETtoday東森新媒體》也拿手機照片實際詢問手機連鎖維修店，店長Bryant表示，「看起來是像電池膨脹」，但他依自身多年維修經驗解釋，電池會有膨脹現象幾乎都是邊充電邊使用才會出現，就算使用過的電池，閒置也不太會自然膨脹，會膨脹的電池都是持續有在做使用的。

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