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國道任意剎車、超車挨罰　駕駛辯「後輪胎有異聲」遭打臉

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

葉姓男子駕駛小客車行經南二高南州路段時，於行駛中任意驟然減速或煞車，被人檢舉，遭警方開罰1萬8000元，他以當時後輪胎出現異聲才下車查看，並非惡意緊急停車，提出行政訴訟；法官勘驗相關跡證，認為他確有故意停車等情事，駁回訴訟。

葉姓男子駕駛自小客車，於2021年6月13日下午18時43分許，行經屏東縣南州鄉勝利路段，因有「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速的交通違規事實，遭民眾檢舉，東港警方依此開單告發，罰款1萬8000元、違規點數3點，並應參加道路交通安全講習。

他以當日行經路段時，因行駛途中發現後方輪胎出現異音，而有剎車動作，後方車輛因此才誤以為他突然減速；加上時下著大雨，他下車察看，後方車輛即對他按喇叭，他才對後車駕駛怒罵，檢舉人應係遭他怒罵才心生不滿而惡意檢舉，檢舉內容與事實不符，應予撤銷。

法官勘察採證光碟，發現檢舉人車輛行駛於國道時，遭葉男駕駛的車輛追上並閃大燈驟然靠近，且未保持安全距離即自檢舉人車輛右方超車，跨行車道線時並有急踩剎車動作，嗣再加速、再駛行外側車道向前行駛。檢舉人見狀撥打110 向警方告發遭人逼車。嗣雙方均下南州交流道後遇紅燈停車，檢舉人尚與警方通話中，葉男即下車走向檢舉人車輛並有言語上之爭吵等情狀，足證葉男係因行車糾紛即置車輛於不顧而暫停於車道中，並下車與檢舉人理論，不但影響後方車輛繼續行駛之權利，亦影響車流順暢，明顯違規，駁回訴訟。

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