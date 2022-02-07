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旗津社區擴大匡列幾成空城　警察站崗防盜「另類封街」

▲▼鼓山分局派員警在旗津社區站崗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鼓山分局派員警在旗津社區站崗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市旗津區傳出有社區民眾確診新冠肺炎，中華里900多巷附近兩排民宅許多居民被送往防疫旅館隔離，僅剩少數住戶也必須居家隔離檢疫，鼓山警分局為防止居家檢疫的民眾擅自離開住所，以及竊賊趁虛而入，從大年初二開始派員警24小時站崗，並在巷口放置三角錐和橫桿，形成另類的「封街」景象。

為全力防堵新冠肺炎病毒在社區散播，高雄市政府在春節期間也未停止在旗津社區的社區採檢，市長陳其邁在6日的疫情記者會上鞠躬向旗津居民與醫護人員致謝，感謝旗津市民朋友能跟市府團隊合作，在最困難時候團結防疫，市府也會當旗津居民們最堅強的後盾。

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▲▼鼓山分局派員警在旗津社區站崗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲鼓山分局派員警在旗津社區站崗。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

旗津區是高雄市這波疫情的最前線，復興里一處公寓式集合住宅，及中華里900多巷二排民宅，都因有居民確診，擴大匡列隔離採檢，住戶幾乎都打包住進防疫旅館，有些沒住進防疫旅館的民眾，也大多被匡列居家隔離檢疫，讓整個社區空蕩蕩。

對此，鼓山警分局從大年初二開始就派出員警在中華里900多巷口排班站崗，並以三角錐加上橫桿方式進行管制人員進出，警方表示，截至6日中午為止，都未發現有居家隔離的居民離開住處，警方表示，除了防止居家檢疫的民眾違規，也可以同步加強治安，因此春節期間也沒有發生竊案或治安事件。

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