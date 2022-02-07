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香港今暴增614例確診！只花3天就飆破1300例

▲▼香港疫情,葵涌邨,逸葵樓。（圖／路透社）

▲香港確診數在春節期間暴增，情況非常嚴峻。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港已連續兩天新增300多例確診，7日又新增614例確診。香港中文大學公共衛生及基層醫療學院助理教授郭建安表示，由於疫情貼近農曆新年前後，民眾有較多社交接觸，相信陸續會有更多群組爆發，估計單日確診可能破千。

郭建安指出，政府短期內若無法追蹤到密切接觸者，那疫情將很難「見頂」，但圍堵政策還是可以爭取時間，讓民眾接種疫苗，減少感染後的死亡和重症比率，因此長者應盡快接種，其他人也應盡快打第3針。

香港食物及衛生局長陳肇始也說，香港疫情極度嚴峻，確診數字及源頭未明個案不斷上升，政府積極考慮收緊社交距離措施，但明天行政會議後才可公布，方向是要減低人流，「民眾應該留家抗疫，不要聚集。」

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

另外，大陸衛健委專家梁萬年認為，香港有能力做好流行病學調查，可以通過大數據信息化找出密切接觸者，進行精準的管控。

梁萬年強調，香港人口密度大，國際交往頻繁，病毒擴散風險較一般城市高，但大部分個案與境外輸入相關，相信「動態清零」對香港仍然是適用的，但如何使「動態清零」平衡社會經濟發展、生產生活和疫情防控的關係，是一個科學和民生的命題。

梁萬年還說，香港需要擴大核酸檢測，更快找到傳染源，也要對密切接觸者進行有效追蹤，相信香港市民在香港特區政府的領導下，一定能夠很快戰勝第五波的疫情。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

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