陸增本土65例　廣西百色「現有確診達108例」全市居家隔離

▲廣西百色街道如今空無一人。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸7日新增105例新冠確診，本土個案佔65例，其中有64例均在廣西百色市，另1例在天津。廣西現有本土確診108例，本土無症狀感染者4例，累計112例。因應疫情爆發，廣西百色進一步升級疫情管控措施，包括全員居家隔離、隆林全城路口交通信號燈調成紅燈等。

據大陸國家衛健委通報，7日新增確診105例，境外輸入佔40例，分別是廣東18例、上海15例、四川3例、北京1例、天津1例、河南1例、廣西1例；含10例由無症狀感染者轉為確診病例，分別是廣東5例、四川3例、北京1例、河南1例。

本土病例共有65例，分別是廣西64例，均在百色市；天津1例，在河北區；含4例由無症狀感染者轉為確診病例，均在廣西。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

▲廣西民眾在接受核酸檢測。（圖／中新社）

廣西4日爆發新一輪本土疫情，7日新增確診64例，現有本土染疫人員112例，分別是確診108例、無症狀感染者4例。另外，廣西疫情也外擴到廣東省，一名由百色市返回的人員確診。

根據目前流調溯源所掌握的情況，廣西本輪首例病例在省外感染的可能性大，目前正在進行相關的測序比對。首例病例返桂後，其多次參加聚集性活動，導致疫情快速擴散，其中因參加聚餐導致的病例約佔本地一代病例的一半，之後通過家庭、社區傳播進一步將疫情擴散至多地，所有病例目前均處於同一個傳播鏈。

目前，百色市已進入全域「不進不出」狀態，全市全員也被要求居家隔離。另外，隆林全城路口交通信號燈已經調成紅燈。

據悉，百色市地處廣西西部、滇黔桂三省（區）交界，南與越南接壤，全市轄12個縣（市、區）135個鄉鎮（街道辦事處），總面積3.63萬平方公里，總人口400萬人，是廣西面積最大的地級市。其中，目前疫情最為集中的德保縣地處桂西南，全縣面積2575平方公里，縣城距自治區首府南寧230公里，北距百色城129公里，西南距大陸國家一級口岸「龍邦口岸」76公里。