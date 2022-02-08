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虎年中國第一封　廣西百色近百人染疫封城

▲▼廣西,廣西百色,大陸疫情。（圖／中新社）

▲廣西百色累計99人確診，成為虎年中國首個封鎖的城市。（圖／中新社）

文／中央社台北7日電

中國廣西百色市春節後爆發本土疫情。官方統計，至今天中午12時，百色這波COVID-19本土疫情累計已有99人確診。而百色全市今天起已為此實施全員居家隔離，成為虎年中國第一座封城的城市。

央視新聞報導，目前廣西壯族自治區感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的本土確診病例，全數集中在百色。其中，百色市轄下的德保縣就占88例，靖西市5例，右江區3例，田陽區、隆林縣、平果市各1例。

百色市新冠肺炎（COVID-19）疫情防控工作領導小組指揮部6日深夜發布「關於全員居家隔離的通告」，宣布自今天凌晨0時起，對全市採取「全員居家隔離」管控措施，且解除時間視疫情另行通告。

根據通告，居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課，公共交通停運。除確保民生物資供應的超市、農貿市場、醫院、藥房外，其他營業場所一律停業。餐飲行業則「盡量提供」外賣配送服務。

▲▼廣西,廣西百色,大陸疫情。（圖／中新社）

▲廣西百色6日深夜發布「關於全員居家隔離的通告」。（圖／中新社）

至於保障防疫、醫療服務、城市運行、值班執勤、保供人員、外賣配送員、志工等人員，可持特定通行證在全市通行。

通告要求，居家隔離期間，除購買必須生活物資及進行核酸檢測外，非必要不出門。購買生活物資盡量選擇配送服務。

這項通告並對違規擅自開門經營的場所堅決關停，對擅自外出、聚集等違反居家隔離管理規定的人員，按有關規定進行處罰。對干擾、阻礙防疫工作者，依法追究其法律責任。

百色市位在廣西西部，毗鄰雲南、貴州兩省及越南北部，距廣西首府南寧市266公里，人口約400萬人。

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