日食管制10年逐批檢驗18萬件　236樣本有輻射「茶類最多」但未超標

▲2011年福島核災後，我國已管制日本進口食品逾10年。（圖／達志影像）



生活中心／台北報導

2011年日本東北大地震造成福島核災後，我國隨即嚴管日本進口食品，10年多來包括自福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品禁止輸入台灣；其他地區生產的九大類食品需要逐批檢驗。根據衛福部食藥署今公布最新統計，自2011年3月以來，累計已檢驗18萬1948件進口食品，其中有236個樣本被檢驗出含微量輻射，但均未超出我國及日本標準。

行政院預計明天召開記者會宣布開放日本福島等5縣食品，衛福部長陳時中今表示，相關食品都會走向正常化，福島核災已過10年，他強調相關評估一定會在安全、符合科學證據及國際規範的架構下進行。

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在福島核災發生後，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣生產製造食品禁止輸入台灣；其他地區生產的生鮮冷藏蔬果、冷凍蔬果、活生鮮冷藏水產品、冷凍水產品、乳製品、嬰幼兒食品、礦泉水或飲水、海草類、茶類則必須逐批查驗才進口，由原能會以加馬能譜分析碘-131、銫-134、銫137人工核種。

食藥署例行於每個工作天在官網公布日本進口食品監測最新數據，根據今天公布的最新監測報告，自2011年3月15日起到昨天為止，國內累計檢驗了18萬1948件日本進口食品，其中有236個樣本被檢驗出含微量輻射，但均未超出我國及日本標準。

根據食藥署資料，236件有微量輻射的樣品中，以「茶類」佔148件最多，但主要都集中在2014年以前進口，近兩年進口的茶類都未再檢出輻射；至於含微量輻射的食品項目其次為水產品39件、其他食品35件。

▲日本進口食品輻射檢測最新統計。（圖／食藥署）