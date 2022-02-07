「衛武營燈會」戶外光影劇場！381公尺巨幅展演　2月活動一次看

▲高雄市政府攜手衛武營，共同推出台灣史上少見、長達381公尺的巨幅光影展演。（圖／劉振祥攝／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

「2022台灣燈會」在高雄，衛武營國家藝術文化中心在期間也推出新春燈會系列，2月從戶外劇場、北側廣場、四個廳院，多處公共空間，規劃時尚設計展、沉浸式AI導覽，還有令人矚目的戶外光影劇場，是史上少見、長達381公尺的巨幅光影展演，讓整座場館變身為大型的藝文遊樂園。

高雄市政府與衛武營攜手，推出史上少見、長達381公尺的巨幅光影展演，由視覺總監王奕盛、舞台設計張哲龍、燈光設計沈柏宏、車克謙與音樂設計柯智豪五位大師聯手合作，以衛武營為主體，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，衛武營建築體瞬間化為高雄主燈，引領觀眾一同穿梭美麗島嶼的深遠記憶，2月的每日晚間6點15分戶外劇場定時展演。

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▲▼島嶼記憶‧光舟劇場，由高雄市政府攜手衛武營，共同推出台灣史上少見、長達381公尺的巨幅光影展演。（圖／劉振祥攝／衛武營國家藝術文化中心提供）

另外由杜奕瑾領軍的台灣人工智慧實驗室所成立的「雅婷智慧」團隊，為衛武營打造全台第一個沉浸式「廳院虛擬實境互動導覽」，並採「無接觸」感應設備，只要手掌輕輕一揮，不只可以感受四廳院舞台及觀眾席的震撼，深入認識衛武營建築特色；還能在「共創藝術互動牆區」參與互動體驗，畫一棵屬於自己的樹，共創虛擬藝術作品。

而在2月12日（六）、13日（日）大玩樂家-《羅大佑x簡文彬x彭佳慧 跨樂衛武營音樂會》即將登場，以古典樂編曲來改編羅大佑歷年膾炙人口的作品，並以交響樂團演出的呈現方式，給予歌曲新的生命，流行與古典的嶄新組合，期望讓觀眾耳目一新。



金曲最佳台語女歌手曹雅雯，將帶著她的樂手好友們與喜愛的歌來到小時光，2月16日（三）在表演廳帶來《Stand by Me》。還有由國家文藝獎得主李小平擔任總導演、高雄文藝獎得主殷青群執行導演、劉建幗編劇，率領各方金獎演製人員，共同精心打造台灣首齣主燈劇《船愛》，融合台灣本土胡撇仔戲、台客搖滾以及原住民古調吟唱，將於2月18日～20日戶外劇場再現1960年代高雄繁華。



適逢舒伯特誕辰225週年，衛武營也打破傳統欣賞音樂會框架，首創全台第一個「24小時不停歇古典音樂派對」，從2月19日～20日（日）特別規劃一系列活動及演出，包含國內樂團與音樂家逾400人接續演出多檔節目的《瘋迷24舒伯特》；由蹦藝術執行長林仁斌分享舒伯特璀璨音樂之旅的「武營來開槓」；引導孩子發現舒伯特音樂裡秘密與想像的「衛武營親子日」等，讓大小朋友們一起在衛武營各空間感受「歌曲之王」的多變魅力。



228連假期間，2月25日有高人氣爵士女伶9m88將在表演廳帶來爵士盛會《暫時集合》；2月26日（六）、27日（日）兩大胡撇仔天團春美歌劇團和金枝演社破天荒合體飆戲，於歌劇院攜手演出《雨中戲台》，述說絕頂小生波瀾壯闊的一生。

▲衛武營打造「衛武營愛虎親子創意特區」有20公尺超大可愛老虎。（圖／衛武營提供）

而黃翊工作室+將於2月26日（六）、27日（日）戲劇院呈現《小螞蟻與機器人：遊牧咖啡館》；另在廳院外，深受大小朋友喜愛的紙風車劇團，將於2月25日（五）至27日（日）北側廣場演出超過百萬人次觀賞的《武松愛老虎》。

「衛武營愛虎親子創意特區」則有20公尺超大可愛老虎、不同情境的裝置，坐落在北側廣場各角落成為打卡新熱點。



同時，眾多知名廠商攤位在2/12-2/28，也進駐新春燈會限定「黃昏市集」， 更特別邀集高雄福華大飯店開設「衛武營快閃店」，2/15、2/18-2/20、2/25-2/28期間限定推出。