文化部新增4位人間國寶出爐！布袋戲女演師入列　名單一次看

▲文化部增列4名人間國寶，其中新增布袋戲保存者江賜美藝師。（圖／柯世宏、高凱新攝影／翻攝自傳藝Online）

記者林育綾／綜合報導

新科人間國寶出爐！文化部日前公告，登錄「細木作」為重要傳統工藝，並認定保存者游禮海；同時「傳統建築彩繪」增列認定保存者莊武男；「布袋戲」增列認定保存者江賜美，是獨特並具代表性的布袋戲女演師；「客家八音」增列認定保存者鄭榮興。

文化部自98年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統工藝及重要傳統表演藝術並認定保存者，截至110年12月，國家級重要傳統工藝已達21項29位保存者，重要傳統表演藝術則有19項30位保存者。

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▲細木作保存者：游禮海藝師。（圖／文化部）

其中重要傳統工藝「細木作」自明清時期傳入發展至今，技法、式樣、紋飾充分反映臺灣信仰習俗與生活歷史脈絡與時代、社會變遷，富含文化生命力與地方特色，成為臺灣極具代表性的生活工藝。

游禮海藝師技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證了大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧的特色引領大溪木藝發展。其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，造型優雅、繁簡合度，既具傳統性、藝術性，又具融合性，為臺灣細木作工藝美學代表者。

▲傳統建築彩繪保存者：莊武男藝師。（圖／文化部）



「傳統建築彩繪」項目前於101年公告登錄，傳統建築彩繪於常民生活及建築上有其重要性及價值，融合民俗內容的寫生描繪，益增傳統風貌。此次新增認定莊武男藝師，師承洪寶真藝師，從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能，並熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，其彩繪佈局華麗飽滿、線條柔順流暢、用色典雅豐富、圖案運用靈活，尤以垛頭彩繪見長，為臺灣極具代表性的彩繪藝師。

▲布袋戲保存者：江賜美藝師。（圖／文化部）

「布袋戲」項目前於98年公告登錄，首位保存者為陳錫煌藝師，100年認定黃俊雄藝師，此次新增認定江賜美藝師為保存者。江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，其技藝精湛，具指標意義，為傑出、獨特並具代表性的布袋戲女演師。

▲客家八音保存者：鄭榮興藝師。（圖／文化部）

「客家八音」項目前於99年公告登錄，本次是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，新增認定鄭榮興藝師為保存者。鄭榮興藝師為苗栗陳家班北管八音團第五代傳人，自幼隨祖父陳慶松學習八音，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏，並具深厚造詣，能夠精湛表現八音技藝及其流派特有風格，熟知並正確體現相關知識、技藝及文化表現形式並具代表性，為北部客家八音最具代表性的重要藝師。

文化部表示，保存與傳承臺灣重要無形文化資產是文化部重要使命，本次新增重要傳統工藝及重要傳統表演藝術保存者，也將續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動各項保存、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓臺灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯臺灣文化特色與主體性。

110年公告人間國寶名單

重要傳統工藝保存者：

1. 細木作—游禮海藝師

2. 傳統建築彩繪—莊武男藝師



重要傳統表演藝術保存者：

1. 布袋戲—江賜美藝師

2. 客家八音—鄭榮興藝師