　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

文化部新增4位人間國寶出爐！布袋戲女演師入列　名單一次看

▲▼文化部增列4名人間國寶。布袋戲保存者江賜美藝師（圖／柯世宏、高凱新攝影／翻攝自傳藝Online）

▲文化部增列4名人間國寶，其中新增布袋戲保存者江賜美藝師。（圖／柯世宏、高凱新攝影／翻攝自傳藝Online）

記者林育綾／綜合報導

新科人間國寶出爐！文化部日前公告，登錄「細木作」為重要傳統工藝，並認定保存者游禮海；同時「傳統建築彩繪」增列認定保存者莊武男；「布袋戲」增列認定保存者江賜美，是獨特並具代表性的布袋戲女演師；「客家八音」增列認定保存者鄭榮興。

文化部自98年起依《文化資產保存法》登錄重要傳統工藝及重要傳統表演藝術並認定保存者，截至110年12月，國家級重要傳統工藝已達21項29位保存者，重要傳統表演藝術則有19項30位保存者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼文化部增列人間國寶，細木作保存者 游禮海藝師（圖／文化部）

▲細木作保存者：游禮海藝師。（圖／文化部）

其中重要傳統工藝「細木作」自明清時期傳入發展至今，技法、式樣、紋飾充分反映臺灣信仰習俗與生活歷史脈絡與時代、社會變遷，富含文化生命力與地方特色，成為臺灣極具代表性的生活工藝。

游禮海藝師技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證了大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧的特色引領大溪木藝發展。其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，造型優雅、繁簡合度，既具傳統性、藝術性，又具融合性，為臺灣細木作工藝美學代表者。

▲▼文化部增列人間國寶，傳統建築彩繪保存者：莊武男藝師。（圖／文化部）

▲傳統建築彩繪保存者：莊武男藝師。（圖／文化部）

「傳統建築彩繪」項目前於101年公告登錄，傳統建築彩繪於常民生活及建築上有其重要性及價值，融合民俗內容的寫生描繪，益增傳統風貌。此次新增認定莊武男藝師，師承洪寶真藝師，從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能，並熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，其彩繪佈局華麗飽滿、線條柔順流暢、用色典雅豐富、圖案運用靈活，尤以垛頭彩繪見長，為臺灣極具代表性的彩繪藝師。

▲▼文化部增列4名人間國寶。布袋戲保存者江賜美藝師（圖／文化部）

▲布袋戲保存者：江賜美藝師。（圖／文化部）

「布袋戲」項目前於98年公告登錄，首位保存者為陳錫煌藝師，100年認定黃俊雄藝師，此次新增認定江賜美藝師為保存者。江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，其技藝精湛，具指標意義，為傑出、獨特並具代表性的布袋戲女演師。

▲▼文化部增列人間國寶，客家八音保存者鄭榮興藝師。（圖／文化部）

▲客家八音保存者：鄭榮興藝師。（圖／文化部）

「客家八音」項目前於99年公告登錄，本次是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，新增認定鄭榮興藝師為保存者。鄭榮興藝師為苗栗陳家班北管八音團第五代傳人，自幼隨祖父陳慶松學習八音，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏，並具深厚造詣，能夠精湛表現八音技藝及其流派特有風格，熟知並正確體現相關知識、技藝及文化表現形式並具代表性，為北部客家八音最具代表性的重要藝師。

文化部表示，保存與傳承臺灣重要無形文化資產是文化部重要使命，本次新增重要傳統工藝及重要傳統表演藝術保存者，也將續依《文化資產保存法》第92條規定，啟動各項保存、教育推廣及師徒制傳習計畫，期盼不僅讓臺灣的傳統文化持續流傳，更藉以彰顯臺灣文化特色與主體性。

110年公告人間國寶名單

重要傳統工藝保存者：
1. 細木作—游禮海藝師
2. 傳統建築彩繪—莊武男藝師

重要傳統表演藝術保存者：
1. 布袋戲—江賜美藝師
2. 客家八音—鄭榮興藝師

ET快訊
鳳梨生日「女友辦趴超華麗」！　牆上閃爆
快訊／確診再+1！　龜山某國中預防性停課
第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」
蘇澳港1人遭「1.1噸太空包」重壓　頭顱變形慘死
七八年級生慘了！台灣已見「可怕斜率」　退休金恐說掰
淡江大學爆偷拍！碩士生錄學妹如廁　查獲6影片
下注省4千！多人豪領「一年份衛生棉」　iPhone13帶回家

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

快訊／桃機手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

烏干達生淪學工　中州科大重大違失「遭罰停招境外生」

明起冷氣團發威！高山有望迎降雪　「這天」挑戰今年入冬最低溫

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

松山、高雄機場防疫小黃禁載一般客　簽約兩週補助可領49K

台灣泡麵「4點」慘輸日韓！　網對比國外包裝：待改進

不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

香港教練3年睡健身房儲物室！　床上吃飯、剪片曝追夢背後辛酸

鸚鵡乖巧窩醫生手上清「鼻屎」　24秒夾出一坨分泌物畫面超療癒

「聲林之王3」乱彈阿翔搭南畯鵬、陳景皓　《完美落地》奮力嘶吼...魏如萱：唱進我心坎

深夜運將把小黃「當賽車在開」 路口華麗甩尾！網：高手在民間

兩車上匝道互不讓硬擠發生擦撞　白車駕駛下車理論！害後方回堵

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

快訊／桃機手推車員確診再+1！龜山某國中下午預防性停課

烏干達生淪學工　中州科大重大違失「遭罰停招境外生」

明起冷氣團發威！高山有望迎降雪　「這天」挑戰今年入冬最低溫

第3劑如何選？　醫曝2廠牌「抗體最高激增37倍」

松山、高雄機場防疫小黃禁載一般客　簽約兩週補助可領49K

台灣泡麵「4點」慘輸日韓！　網對比國外包裝：待改進

不斷更新／各縣市第三劑疫苗規劃、防疫升級措施一次看

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐　靠關鍵「一點」略勝一籌！

目睹「男友1舉動」女大生崩潰喊噁：快發瘋！　網卻風向一面倒

金球獎／電影類得獎名單出爐！《犬山記》、《西城故事》獲3獎最大贏家

快訊／楊曜聲明「不選2022年澎湖縣長」　十步之澤必有香草

林靜儀掃街謝票「從頭出發」　選後願拜訪顏家...會續追爭議案件

桃機疫情延燒校園　桃園2國小期中考取消停課到寒假

土地被佔用索賠竟還倒貼15倍　律師建議「宣示主權」自保

旅澳男爽曬年收「每周不到4天班」　回國慘爆：台灣雇主好棒棒

老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

陳昶宇／入境數創新高　醫療資源要「加強型防疫旅館」救援

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

Omicron入侵！醫憂「1傳染途徑」成真：代誌就大條了

醫曝這行為傳播風險最大：指揮中心拿小眾項目開刀

台灣已見「可怕斜率」　七八年級生慘了

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

今晚全台有雨！強烈冷氣團明襲　連凍4天探8℃

快訊／桃機疫情擴大採檢8924人　王必勝：3人確診

近萬元帝王蟹「長滿噁爛芝麻」　店員反應0分！

有學童確診！中壢2國小停課14天　2國中預防性停課1天

更多熱門

相關新聞

豬八戒是「天篷大帥」！陳啟村雕塑展即起佛館展出　

豬八戒是「天篷大帥」！陳啟村雕塑展即起佛館展出　

傳統木雕工藝家、也是文化部頒發傳統木雕最年輕「人間國寶」的陳啟村，其「藝湛登峰」雕塑展，目前正在佛陀紀念館展出，件件作品，展現他收放自如、心神合一的雕工，令人驚嘆；曾多次參加木雕評審的傳統木雕家蔡明海說，「惟有學過解剖的陳啟村，才能如此精準掌握每件作品的肌肉、紋理及比例，賦予它新的生命，雕刻出如此細膩的作品」。

《數通法》仍需克服的四項挑戰

《數通法》仍需克服的四項挑戰

明年文化預算增7億！李永得說明規劃

明年文化預算增7億！李永得說明規劃

不透明競爭進行中

不透明競爭進行中

狐蝠「剩不到200隻」！他投入保護棲地獲獎

狐蝠「剩不到200隻」！他投入保護棲地獲獎

關鍵字：

人間國寶文化部

讀者迴響

熱門新聞

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

她爆陳松勇「父女情不單純」！　名嘴揭真相

一日激增12例本土　醫預言最壞結果：不用過年了

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

吃飯點破千！店家堅持低消1杯飲料

理科太太好友「是John提離婚」掀內幕！　氣炸開砲

四大超商「新功能解鎖」　千人狂讚方便

桃機群聚　台大醫曝：若擴散3市先升三級

羅志祥扮媽媽桑亂入小禎《華燈》聚會！林心如一看笑翻

理科夫妻開戰！前夫暴怒「為什麼每個人都知道我割痔瘡」

快訊／桃園2國中家長確診！　今停課1天

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

不是你啦！員警喊「全部趴下」寵物萌狗跟毒蟲主人一起趴地

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」

植物達人用菜根再生一顆高麗菜　158天細心呵護種出「漂亮球狀」
巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

巴西湖邊巨岩崩塌周邊民眾尖叫　砸毀路過遊艇！釀至少7死30傷

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

王柏傑「我要講兇手囉」輪到超興奮XD　王淨想演蘇媽媽...導演拒絕：妳就是羅雨儂

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

顏寬恒敗選！無緣中二立委席位　開票後漸落下風...重返海線夢碎

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

崔佩儀送貝克宇赴美讀書全家隔201天團聚！　獨自返台噴淚：勇敢面對人生下個課題

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面