明年文化預算增7億！新增兒童未來館、國家語言發展規劃

▲立法院今（30）日召開教育及文化委員會，審查明（111）年文化部及所屬單位預算案，總計編列184.26億元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（30）日召開教育及文化委員會，審查111年度文化部及相關預算案，文化部總計編列184.26億元，共刪減700萬、凍結1億4250萬，比110年多了約7億。除了從過去基礎上繼續發展，還新增包括兒童未來館、國家語言等規劃。

今立法院審查111年度文化部及相關預算案，文化部長李永得在會後接受訪問表示，非常感謝所有不分黨派立委對文化預算的支持，當然因為文化推廣需要很多資源，我們預算本來就已經不大夠，所以委員能夠這樣支持，我們就非常感謝。

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李永得說明，明年主要新增的的包括兒童未來館規劃，還有國家語言的部分，雖然沒有反應得比預期多，但有些計畫也會提前，像明年會提後年的社發計畫（暫定「國家語言發展中長程計畫」），但這計畫緩不濟急，所以明年就要開始積極推動，這也是非常重要的部分。

至於其他預算計畫，大多都是從過去基礎上繼續發展，而有一些其實不一定在預算上，比如說國家影視聽中心第二期計畫，也是明年文化部的重點，但是因為還在規劃，因此還沒有在明年的預算裡。

換言之，明年文化發展預算上，有的是繼續、有的是新增，新增比較多的應該是在內容產業方面，以目前的數字而言，110年度是預算176.36億元，明111年是184億元，看似增加7億多，但李永得說，「其實到最後還不一定，還有通案的部分，還有再加上政黨協商，但我相信朝野政黨都很支持。」