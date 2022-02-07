陸「體操女皇」25歲退役　體重飆破100公斤近況曝：找不到男友

▲頒獎台上的程菲 。（圖／翻攝自百度百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

有「中國體操女皇」之稱的程菲曾破紀錄，連續在世界比賽中獲得9次冠軍，其難度極高的跳馬動作還被命名為「程菲跳」。25歲的程菲因傷退役，之後因藥物等體重暴增，最胖時一度超過100公斤，戀愛問題也一直令她困擾，還曾自我調侃說「因為太胖了所以找不到男朋友」。

據《搜狐新聞》報導，程菲於1988年出生在湖北一個普通家庭，3歲多時被父親送去學乒乓球，但教練後來發現她是個練體操的好苗子，於是推薦給姚菊英教練。從此，程菲的一生與體操結緣。

▲ 比賽中的程菲 。（圖／翻攝自百度百科）

要練好體操，首先要克服形體上的不足。程菲為了矯正遺傳的「外八字腿」吃了不少苦頭，包括進入訓練館後用腳尖踮著走路，睡覺時從膝蓋以下的腿被父親用白布綁起來。這樣堅持了幾個月，程菲的「外八字」終於被糾正。

除此之外，程菲自4歲開始每天都要進行艱苦的體操訓練，日復一日，從沒間斷過。在強大的天賦和後天的努力下，程菲2003年憑著9.7分的體後空翻轉體540度動作，榮獲日本少年比賽的跳馬冠軍。同年，她又在亞洲錦標賽上拿下了跳馬和女子自由操2塊金牌。

在2005年的世界體操錦標賽女子跳馬決賽上，程菲完成了踺子後手翻轉體180度接前直空翻540度的跳馬動作，震驚場上所有人。國際體壇也將其當作命名為「程菲跳」，這是世界上第一個以中國人名字命名的女子跳馬動作。

▲比賽中的程菲 。（圖／翻攝自百度百科）

除了「程菲跳」外，程菲還有另一個殺手鐧，即踺子後手翻轉體900度空翻，她也因超強實力獲封「中國體操女皇」。然而2012年倫敦奧運前夕，程菲在進行一個自由操動作訓練時受傷，造成跟腱斷裂，25歲的她帶著不捨，正式宣佈退役。

▲退役後的程菲為學生示範動作。（圖／翻攝自搜狐新聞）

之後程菲回到母校武漢體院任職，不僅擔任體操教練，還是學院的副教授和院長。期間，程菲因在養傷時服用了含有大量荷爾蒙的藥物，加上沒有再進行高強度訓練、飲食管理鬆懈，體重直線上升，最胖時一度超過100公斤。

▲程菲因服用藥物、減少運動量等原因發胖。（圖／翻攝自搜狐新聞）

事業有成的程菲買下2套處於黃金地段的房子，但多年的戀愛問題一直沒有解決，這也是她家人和朋友一直擔心的事情。程菲父親曾在寫給女兒的信中提到，希望女兒能夠找個好女婿，對她好就行了，其他的別無所求。

平日里，程菲會自我調侃，「因為太胖了所以找不到男朋友。」在談起感情問題時，她曾表示，「遇到了就在一起努力，沒有就為自己努力，婚姻和孩子都強求不了，選擇自己可以接受的。」